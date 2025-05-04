Как оплачивают больничный работнику на испытательном сроке — в ПФУ объяснили

Врач просматривает медицинский журнал. Фото: УНИАН

Человек, который только устроился на новую работу, не застрахован от внезапной болезни. Обычный сотрудник, если заболеет, может взять больничный в связи с временной потерей трудоспособности, однако новички на предприятии часто не знают, что им делать.

Поэтому в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, оплатят ли больничный человеку, который с инфарктом попал в больницу во время испытательного срока на работе.

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Так, одна из гражданок обратилась в ПФУ с просьбой объяснить, оплатят ли ей больничный, если она во время испытательного срока на работе попала в больницу из-за инфаркта.

"Устроилась на работу, во время испытательного срока у меня случился инфаркт, попала в больницу. Оплатят ли мне больничный?" — говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде отметили, что в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности возникает с наступлением страхового случая в период работы. Это касается и испытательного срока.

"То есть временная нетрудоспособность, наступившая во время испытательного срока, оплачивается страхователем в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

С апреля 2025 года украинцы, которые работают на двух работах, могут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% одновременно по основному месту работы и совместительству. Чтобы выплаты начислили, гражданам нужно оформить электронный или бумажный листок нетрудоспособности. А копию листка должен подписать руководитель на основной работе.

Напомним, что украинкам выплачивают финансовую помощь во время беременности и родов. Сумма выплат зависит от средней зарплаты и страхового стажа работницы.

Также мы рассказывали, почему некоторым гражданам могут не начислять больничные. Для отказа в начислениях есть разные основания.