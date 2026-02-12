Выплаты УВКБ в феврале — где доступна регистрация в программе поддержки

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновило регистрацию граждан на получение денежной помощи в городе Днепр. В организации обнародовали условия предоставления помощи и список документов.

Об этом сообщили в пресс-службе УВКБ ООН, информируют Новини.LIVE.

Условия для регистрации в программе помощи от УВКБ ООН

Как отметили в организации, УВКБ ООН предоставит средства только двум основным группам граждан: внутренним переселенцам с перемещением не более полугода и беженцам, которые вернулись в Украину. Претенденты получат право на помощь, если не имели подобных выплат от организаций за предыдущие три месяца.

Во время отбора для участия в программе будут использовать критерии уязвимости. Такой подход позволит выявить и предоставить финансовую поддержку тем, кто в ней нуждается больше всего.

Речь идет о наличии таких уязвимостей:

Если семья неполная с малолетними детьми или гражданами старшего возраста от 55 лет (есть только родители или мать); Если домохозяйства возглавляют лица, которым более 55 лет; Если семья, состоящая из граждан старшего возраста (55 лет и выше), и несовершеннолетних детей; Если семья имеет лиц с инвалидностью или серьезными болезнями.

Согласно правилам, размер дохода на одного человека в семье должен быть в пределах 6,3 тыс. грн.

Помощь будут предоставлять на три месяца: один человек получит 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на человека/в месяц). Всю сумму должны прислать банковским переводом или переводом Western Union.

Как и где можно будет подать заявку на помощь

По данным организаторов, обращаться для проведения консультаций по поводу регистрации на денежную помощь от УВКБ ООН можно по такому адресу в г. Днепр: ул. Юлиуша Словацкого, 14. График работы консультаций с 09:30 до 16:00. Будут формировать очередь на ближайший месяц.

Запись на регистрацию будет происходить в порядке живой очереди. На консультацию должен прийти один человек из семьи с документами на всех.

Во время консультации и записи обязательно необходимо:

предоставить идентификационный код и паспорт (для всех людей, кого нужно записать);

иметь документ ВПЛ (быть перемещенным за последние шесть месяцев на момент регистрации).

Какая еще программа помощи доступна в области

Также этой зимой жители Днепропетровской области смогут оформить помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". В рамках проекта "Консорциум Реагирования: Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2026)" средства предоставят уязвимым группам украинцев. Его реализуют при финансовой поддержке США.

Если граждане относятся к уязвимым категориям, то могут зарегистрироваться в программе на странице фонда.

Аналогичные проекты действуют также в Запорожской, Одесской и Харьковской областях.

Ранее мы писали, что украинцы смогут снова подать заявки по программе Норвежского совета по делам беженцев для оформления денежной помощи. Регистрацию откроют 16 февраля 2026 года.

Еще сообщалось, что UNHCR принимает заявки на участие в программе помощи от жителей Сумской области. Выплаты в размере 10,8 тыс. грн доступны жителям одного из городов.