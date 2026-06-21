Відпустка в Україні: коли можна отримати гроші замість відпочинку

Жінка на відпочинку, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Часто буває так, що у працівників накопичуються невикористані дні відпустки. Замість них можна отримати додаткові гроші. Однак є важливий нюанс: частину відпустки все одно потрібно "відгуляти".

За яких умов виплатять грошову компенсацію, пояснили юристи Федерації професійних спілок України, передає Новини.LIVE.

Чи можна не йти у відпустку і взяти гроші

Держава гарантує працівникам право на щорічний оплачуваний відпочинок, тому повністю відмовитися від нього заради додаткових виплат не можна.

За законом працівник повинен обов'язково відпочити щонайменше 24 календарні дні за рік.

Хто має право на компенсацію

Якщо у трудовому договірі передбачена відпустка довше, ніж стандартні 24 календарні дні, можна отримати гроші за "зайві" дні.

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Наприклад, працівнику належить 28 днів відпустки на рік: 24 дні основної та ще 4 додаткові за ненормований робочий день. Якщо він уже відпочив обов'язкові 24 дні, то за решту чотири дні можна просити фінансове відшкодування.

Кому гроші не виплатять

Для працівників віком до 18 років діють окремі правила. Неповнолітнім замінювати відпустку грошовою компенсацією заборонено — вони повинні використати всі дні відпочинку.

Є ще один нюанс. Якщо працівник уже відгуляв відпустку наперед, а потім вирішив звільнитися, роботодавець може вирахувати із зарплати гроші за ті дні, які не були відпрацьовані.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що підвищення мінімальної зарплати в Україні поки не очікується. Наразі вона становить 8 647 грн на місяць або 52 грн за годину. Відповідний рівень є обов’язковим для всіх роботодавців і діє протягом усього року.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що в Україні можуть зрости зарплати поліцейських та працівників ДСНС. Передбачається мінімальний посадовий оклад від 33 200 грн, а також надбавки за вислугу років до 50% і премії до 30%. Таким чином професії правоохоронців і рятувальників хочуть зробити більш привабливими.