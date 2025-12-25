Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Компенсация за коммуналку в 20 тыс. грн — кто получит помощь

Компенсация за коммуналку в 20 тыс. грн — кто получит помощь

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 13:00
Выплаты на зимний период — кому дадут на коммунальные услуги почти 20 тыс. грн
Деньги и квитанции. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинские граждане могут получить денежную компенсацию на коммунальные услуги (отопление) в почти 20 тыс. грн. Такая возможность доступна только в одной из прифронтовых громад.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Реклама
Читайте также:

Кому дадут средства на оплату коммуналки

Средства на отопление предоставит международный благотворительный фонд "Руки друзей". Домохозяйства в Краматорской громаде, относящиеся к уязвимым категориям населения, смогут рассчитывать на сумму в 19,4 тыс. грн на отопительный период 2025-2026. В частности, выплаты предусмотрены для:

  • граждан, имеющих инвалидность;
  • семей, состоящих из лиц, которым более 60 лет;
  • многодетных семей;
  • домохозяйств с детьми до трех лет;
  • семей-усыновителей;
  • отцов-воспитателей;
  • одиноких матерей/отцов;
  • граждан, пострадавших от боевых действий или имеющих ранения, поврежденное жилье;
  • граждан-переселенцев;
  • людей с тяжелыми болезнями;
  • беременных женщин;
  • маломобильных людей.

Какие условия для получения помощи

Претенденты должны подпадать под следующие условия:

  • есть документы с подтверждением уязвимости;
  • заявитель фактически проживает в домохозяйстве независимо от того, оформлен ли на него лицевой счет;
  • есть договор аренды для внутренних переселенцев;
  • деньги должны отправить на счет поставщика услуг ЖКХ по теплоснабжению (газ/электричество).

Также среди условий: граждане до этого не получали помощь на отопление или покупку твердого топлива в денежной или натуральной форме, есть угроза потери жилищной субсидии или льготы.

Зарегистрироваться на помощь можно, заполнив специальную онлайн-анкету.

"Специалисты позвонят и пригласят на встречу для оформления помощи тех, кто соответствует всем условиям проекта и выполнил все условия заполнения анкеты", — говорится в сообщении.

Обращаться за выплатами могут домохозяйства в Краматорской громаде из:

  • Краматорска;
  • Беленького;
  • Красноторки;
  • Малотарановки.

Ранее мы сообщали, что в одном из городов люди с инвалидностью первой-второй групп могут получить денежную помощь. Предоставят выплаты также переселенцам.

Еще мы писали, что некоторым гражданам БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" выплатит помощь на зиму. Она предусмотрена на покупку твердого топлива.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации