Выплаты на зимний период — кому дадут на коммунальные услуги почти 20 тыс. грн

Компенсация за коммуналку в 20 тыс. грн — кто получит помощь
Некоторые украинские граждане могут получить денежную компенсацию на коммунальные услуги (отопление) в почти 20 тыс. грн. Такая возможность доступна только в одной из прифронтовых громад.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.
Кому дадут средства на оплату коммуналки
Средства на отопление предоставит международный благотворительный фонд "Руки друзей". Домохозяйства в Краматорской громаде, относящиеся к уязвимым категориям населения, смогут рассчитывать на сумму в 19,4 тыс. грн на отопительный период 2025-2026. В частности, выплаты предусмотрены для:
- граждан, имеющих инвалидность;
- семей, состоящих из лиц, которым более 60 лет;
- многодетных семей;
- домохозяйств с детьми до трех лет;
- семей-усыновителей;
- отцов-воспитателей;
- одиноких матерей/отцов;
- граждан, пострадавших от боевых действий или имеющих ранения, поврежденное жилье;
- граждан-переселенцев;
- людей с тяжелыми болезнями;
- беременных женщин;
- маломобильных людей.
Какие условия для получения помощи
Претенденты должны подпадать под следующие условия:
- есть документы с подтверждением уязвимости;
- заявитель фактически проживает в домохозяйстве независимо от того, оформлен ли на него лицевой счет;
- есть договор аренды для внутренних переселенцев;
- деньги должны отправить на счет поставщика услуг ЖКХ по теплоснабжению (газ/электричество).
Также среди условий: граждане до этого не получали помощь на отопление или покупку твердого топлива в денежной или натуральной форме, есть угроза потери жилищной субсидии или льготы.
Зарегистрироваться на помощь можно, заполнив специальную онлайн-анкету.
"Специалисты позвонят и пригласят на встречу для оформления помощи тех, кто соответствует всем условиям проекта и выполнил все условия заполнения анкеты", — говорится в сообщении.
Обращаться за выплатами могут домохозяйства в Краматорской громаде из:
- Краматорска;
- Беленького;
- Красноторки;
- Малотарановки.
