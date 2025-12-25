Выплаты на зимний период — кому дадут на коммунальные услуги почти 20 тыс. грн

Деньги и квитанции. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинские граждане могут получить денежную компенсацию на коммунальные услуги (отопление) в почти 20 тыс. грн. Такая возможность доступна только в одной из прифронтовых громад.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Кому дадут средства на оплату коммуналки

Средства на отопление предоставит международный благотворительный фонд "Руки друзей". Домохозяйства в Краматорской громаде, относящиеся к уязвимым категориям населения, смогут рассчитывать на сумму в 19,4 тыс. грн на отопительный период 2025-2026. В частности, выплаты предусмотрены для:

граждан, имеющих инвалидность;

семей, состоящих из лиц, которым более 60 лет;

многодетных семей;

домохозяйств с детьми до трех лет;

семей-усыновителей;

отцов-воспитателей;

одиноких матерей/отцов;

граждан, пострадавших от боевых действий или имеющих ранения, поврежденное жилье;

граждан-переселенцев;

людей с тяжелыми болезнями;

беременных женщин;

маломобильных людей.

Какие условия для получения помощи

Претенденты должны подпадать под следующие условия:

есть документы с подтверждением уязвимости;

заявитель фактически проживает в домохозяйстве независимо от того, оформлен ли на него лицевой счет;

есть договор аренды для внутренних переселенцев;

деньги должны отправить на счет поставщика услуг ЖКХ по теплоснабжению (газ/электричество).

Также среди условий: граждане до этого не получали помощь на отопление или покупку твердого топлива в денежной или натуральной форме, есть угроза потери жилищной субсидии или льготы.

Зарегистрироваться на помощь можно, заполнив специальную онлайн-анкету.

"Специалисты позвонят и пригласят на встречу для оформления помощи тех, кто соответствует всем условиям проекта и выполнил все условия заполнения анкеты", — говорится в сообщении.

Обращаться за выплатами могут домохозяйства в Краматорской громаде из:

Краматорска;

Беленького;

Красноторки;

Малотарановки.

Ранее мы сообщали, что в одном из городов люди с инвалидностью первой-второй групп могут получить денежную помощь. Предоставят выплаты также переселенцам.

Еще мы писали, что некоторым гражданам БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" выплатит помощь на зиму. Она предусмотрена на покупку твердого топлива.