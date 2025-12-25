Виплати на зимовий період — кому дадуть на комунальні послуги майже 20 тис. грн

Гроші та квитанції. Фото: Новини.LIVE

Деякі українські громадяни можуть отримати грошову компенсацію на комунальні послуги (опалення) у майже 20 тис. грн. Така можливість доступна тільки в одній з прифронтових громад.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Кому дадуть кошти на оплату комуналки

Кошти на опалення надасть міжнародний благодійний фонд "Руки друзів". Домогосподарства в Краматорській громаді, що належать до вразливих категорій населення, зможуть розраховувати на суму у 19,4 тис. грн на опалювальний період 2025-2026. Зокрема, виплати передбачені для:

громадян, які мають інвалідність;

сімей, що складаються з осіб, яким понад 60 років;

багатодітних родин;

домогосподарств з дітьми до трьох років;

родин-усиновлювачів;

батьків-вихователів;

самотніх матерів/батьків;

громадян, які постраждали від бойових дій чи мають поранення, пошкоджене житло;

громадян-переселенців;

людей з тяжкими хворобами;

вагітних жінок;

маломобільних людей.

Які умови для отримання допомоги

Претенденти мають підпадати під такі умови:

є документи з підтвердженням вразливості;

заявник фактично проживає у домогосподарстві незалежно від того, чи оформлений на нього особовий рахунок;

є договір оренди для внутрішніх переселенців;

гроші мають відправити на рахунок постачальника послуг ЖКГ з теплопостачання (газ/електрика).

Також серед умов: громадяни до цього не отримували допомогу на опалення чи купівлю твердого палива у грошовій чи натуральній формі, є загроза втрати житлової субсидії чи пільги.

Зареєструватися на допомогу можна, заповнивши спеціальну онлайн-анкету.

"Фахівці зателефонують і запросять на зустріч для оформлення допомоги тих, хто відповідає всім умовам проєкту та виконав всі умови заповнення анкети", — йдеться у повідомленні.

Звертатися за виплатами можуть домогосподарства в Краматорській громаді з:

Краматорська;

Біленького;

Красноторки;

Малотаранівки.

