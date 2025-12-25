Виплати на зимовий період — кому дадуть на комунальні послуги майже 20 тис. грн

Компенсація за комуналку у 20 тис. грн — хто отримає допомогу
Деякі українські громадяни можуть отримати грошову компенсацію на комунальні послуги (опалення) у майже 20 тис. грн. Така можливість доступна тільки в одній з прифронтових громад.
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.
Кому дадуть кошти на оплату комуналки
Кошти на опалення надасть міжнародний благодійний фонд "Руки друзів". Домогосподарства в Краматорській громаді, що належать до вразливих категорій населення, зможуть розраховувати на суму у 19,4 тис. грн на опалювальний період 2025-2026. Зокрема, виплати передбачені для:
- громадян, які мають інвалідність;
- сімей, що складаються з осіб, яким понад 60 років;
- багатодітних родин;
- домогосподарств з дітьми до трьох років;
- родин-усиновлювачів;
- батьків-вихователів;
- самотніх матерів/батьків;
- громадян, які постраждали від бойових дій чи мають поранення, пошкоджене житло;
- громадян-переселенців;
- людей з тяжкими хворобами;
- вагітних жінок;
- маломобільних людей.
Які умови для отримання допомоги
Претенденти мають підпадати під такі умови:
- є документи з підтвердженням вразливості;
- заявник фактично проживає у домогосподарстві незалежно від того, чи оформлений на нього особовий рахунок;
- є договір оренди для внутрішніх переселенців;
- гроші мають відправити на рахунок постачальника послуг ЖКГ з теплопостачання (газ/електрика).
Також серед умов: громадяни до цього не отримували допомогу на опалення чи купівлю твердого палива у грошовій чи натуральній формі, є загроза втрати житлової субсидії чи пільги.
Зареєструватися на допомогу можна, заповнивши спеціальну онлайн-анкету.
"Фахівці зателефонують і запросять на зустріч для оформлення допомоги тих, хто відповідає всім умовам проєкту та виконав всі умови заповнення анкети", — йдеться у повідомленні.
Звертатися за виплатами можуть домогосподарства в Краматорській громаді з:
- Краматорська;
- Біленького;
- Красноторки;
- Малотаранівки.
Раніше ми повідомляли, що в одному з міст люди з інвалідністю першої-другої груп можуть отримати грошову допомогу. Нададуть виплати також переселенцям.
Ще ми писали, що деяким громадянам БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" виплатить допомогу на зиму. Вона передбачена на купівлю твердого палива.
Читайте Новини.LIVE!