Выплаты для ВПЛ — какие суммы предусмотрели в 2026 году

В 2026 году украинская власть предусмотрела действие различных программ поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Известно, какие суммы выделят и предусмотрены ли изменения в размерах выплат.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон о Госбюджете-2026.

Какие средства выделят на программы для ВПЛ в 2026 году

Согласно закону о государственном бюджете на 2026 год, предусматривается сохранение действия ключевых программ поддержки внутренних переселенцев. В то же время, приоритетом станет обеспечение таких семей жильем.

Согласно документу, для ВПЛ в 2026 году будут действовать такие программы и выделены следующие суммы средств:

Выплаты на проживание — 39,6 млрд грн; На жилищные ваучеры для переселенцев — 14 млрд грн; Компенсации за уничтоженное/поврежденное жилье "еВідновлення" — 6,7 млрд грн; На компенсации переселенцам первого взноса и процентов за первый год на "еОселю" — 4,4 млрд грн; Соцуслуги ВПЛ (стационарный уход/приют) — 2 млрд грн; На ремонты жилых фондов мест временного проживания — 1 млрд грн; Программу жилья для ВПЛ в селах — 500 млн грн; На льготную ипотеку для ВПЛ и ветеранов — 154 млн грн.

Также ожидаются дополнительные средства от партнеров:

на компенсации за уничтоженную недвижимость — 200 млн евро;

на помощь за утраченное жилье на ВОТ — 120 млн евро;

на программу льготной ипотеки "Жилье для ВПЛ" — 50 млн евро.

Принятые нормы в документе еще будут корректироваться в 2026 году.

Какие будут суммы помощи по основным программам

На выплаты на проживание ряду категорий внутренне перемещенных лиц выделили сумму, равную нынешней. Депутаты не поддержали поправки, предусматривающие повышение выплат в 2026 году.

Таким образом Кабинет министров планирует продолжить предоставление помощи на проживание на прежнем уровне. Речь идет о ежемесячной денежной помощи на проживание в двух вариантах:

2 тыс. грн — предусмотрены на каждого взрослого человека;

3 тыс. грн — на детей и лиц с инвалидностью.

Также останется право на финансовую поддержку для аренды жилья. Субсидию будут назначать тем, кто не имеет собственного жилья в безопасном регионе, тратит на аренду более 20% доходов и заключил официальный договор.

Кроме того, будет действовать новая помощь, которая получила название "седьмая" выплата в размере 2 тыс. грн. Предоставлять будут украинцам, которые переехали из опасных регионов. Воспользоваться ею смогут исключительно после подтверждения факта непрерывной официальной работы в течение полугода.

