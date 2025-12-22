Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь для ВПЛ — изменится ли поддержка в 2026 году

Помощь для ВПЛ — изменится ли поддержка в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 12:09
Выплаты для ВПЛ — какие суммы предусмотрели в 2026 году
Мужчина и женщина на консультации. Фото: Freepik

В 2026 году украинская власть предусмотрела действие различных программ поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Известно, какие суммы выделят и предусмотрены ли изменения в размерах выплат.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон о Госбюджете-2026.

Реклама
Читайте также:

Какие средства выделят на программы для ВПЛ в 2026 году

Согласно закону о государственном бюджете на 2026 год, предусматривается сохранение действия ключевых программ поддержки внутренних переселенцев. В то же время, приоритетом станет обеспечение таких семей жильем.

Согласно документу, для ВПЛ в 2026 году будут действовать такие программы и выделены следующие суммы средств:

  1. Выплаты на проживание — 39,6 млрд грн;
  2. На жилищные ваучеры для переселенцев — 14 млрд грн;
  3. Компенсации за уничтоженное/поврежденное жилье "еВідновлення" — 6,7 млрд грн;
  4. На компенсации переселенцам первого взноса и процентов за первый год на "еОселю" — 4,4 млрд грн;
  5. Соцуслуги ВПЛ (стационарный уход/приют) — 2 млрд грн;
  6. На ремонты жилых фондов мест временного проживания — 1 млрд грн;
  7. Программу жилья для ВПЛ в селах — 500 млн грн;
  8. На льготную ипотеку для ВПЛ и ветеранов — 154 млн грн.

Также ожидаются дополнительные средства от партнеров:

  • на компенсации за уничтоженную недвижимость — 200 млн евро;
  • на помощь за утраченное жилье на ВОТ — 120 млн евро;
  • на программу льготной ипотеки "Жилье для ВПЛ" — 50 млн евро.

Принятые нормы в документе еще будут корректироваться в 2026 году.

Какие будут суммы помощи по основным программам

На выплаты на проживание ряду категорий внутренне перемещенных лиц выделили сумму, равную нынешней. Депутаты не поддержали поправки, предусматривающие повышение выплат в 2026 году.

Таким образом Кабинет министров планирует продолжить предоставление помощи на проживание на прежнем уровне. Речь идет о ежемесячной денежной помощи на проживание в двух вариантах:

  • 2 тыс. грн — предусмотрены на каждого взрослого человека;
  • 3 тыс. грн — на детей и лиц с инвалидностью.

Также останется право на финансовую поддержку для аренды жилья. Субсидию будут назначать тем, кто не имеет собственного жилья в безопасном регионе, тратит на аренду более 20% доходов и заключил официальный договор.

Кроме того, будет действовать новая помощь, которая получила название "седьмая" выплата в размере 2 тыс. грн. Предоставлять будут украинцам, которые переехали из опасных регионов. Воспользоваться ею смогут исключительно после подтверждения факта непрерывной официальной работы в течение полугода.

Ранее мы сообщали, что в Днепре люди с инвалидностью первой и второй групп получат дополнительную денежную помощь. Претендовать на выплаты смогут также переселенцы.

Еще мы писали, что некоторым украинцам предоставят выплаты на зиму. Средства на твердое топливо выплатит БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез".

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации