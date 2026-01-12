Финпомощь за приют переселенцев — о чем предупредили в Пенсионном фонде

Деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине гражданам, которые обеспечивают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) временным жильем, предоставляют за это денежную компенсацию. Однако государство может не только отменить выплаты, но и требовать возврата уже начисленных средств.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины ранее объяснили, какие для этого есть причины.

Реклама

Читайте также:

Переплата компенсации за приют ВПЛ

Переплата компенсации — это излишне выплаченные средства из госбюджета, которые предоставлялись лицам за приют ВПЛ. Но иногда выясняется, что для предоставления денежной компенсации не было достаточных правовых оснований. Чаще всего это происходит:

из-за того, что были поданы недостоверные или неточные данные;

из-за того, что ПФУ не предупредили об изменении обстоятельств, которые могли повлиять на размер компенсации.

Например, граждане, которые предоставляют жилье переселенцам, в последний день проживания или если меняется количество ВПЛ, должны предупреждать об этом ПФУ. Также важно указывать, есть ли возможность и в дальнейшем размещать ВПЛ в этом жилье.

Средства, которые признаются излишне уплаченными, получатель должен вернуть на счет ПФУ. Если не сделать этого добровольно, госорган может обратиться в суд.

Почему компенсацию могут отменить

Для этого должны быть следующие причины:

между людьми, которые предоставили жилье и ВПЛ существуют родственные связи первой степени родства (родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные);

внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 календарных дней подряд на дату проверки;

Пенсионный фонд получил информацию о непроживании ВПЛ более месяца по адресу, по которому предоставляется компенсация;

по результатам проверки выявлена недостоверная информация в заявлении или сообщении.

Отметим, что в 2026 году сумма компенсации не менялась и составляет 450 гривен за каждого человека.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом прожиточного минимума с 1 января, ВПЛ следует ожидать изменений в назначении финпомощи на проживание. Так, отныне среднемесячный доход на одного члена семьи для получения выплат, не должен превышать не будет четыре прожиточных минимума. Также мы рассказывали о программе компенсаций за жилье, утраченное на ВОТ. Господдержку предусмотрели и для переселенцев.