Официальная зарплата и соблюдение условий: как теперь Гоструда будет проверять работодателей

В Украине правительство подготовило существенные изменения в осуществлении проверок работодателей. Специалисты Государственной службы по вопросам труда теперь будут применять рискоориентированную бальную систему, что позволит работодателям самостоятельно влиять на частоту проверок путем корректировки своей деятельности.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на постановление правительства.

Как будет работать новая система для проверок на рынке труда

Как отмечается, ключевой целью изменений для Госслужбы по вопросам труда является создание контроля более прогнозируемым, объективным, зависящим от реальных рисков, а не формальных оснований для проверок.

Согласно им, каждому предприятию будут начислять баллы, которые будут зависеть:

от нарушений норм трудового законодательства;

от уровня риска для производства;

от социальных показателей (занятости, "белой" заработной платы и т.д.).

Совокупное количество баллов будет определять регулярность проверок:

Более чем 41 до 100 баллов — будет считаться высоким риском, а потому проверка будет происходить один раз в два года; От 21 до 40 баллов — будет средним риском, поэтому проверки будут проводить раз в три года; До 20 баллов — будет считаться низким риском, что будет предусматривать проверку раз в пять лет.

Изменения будут соответствовать общей логике госнадзора, а регулярность проверок будет напрямую зависеть от риска деятельности.

Новая система будет предусматривать определенные критерии риска. А именно:

наличие задолженности по заработной плате — 4 балла;

выплата заработной платы на уровне минимальной — 2 балла;

применение опасного оборудования — до 41 балла;

работа несовершеннолетних — до 32 баллов.

Отдельно критерии будут касаться занятости:

нарушение норматива по трудоустройству людей с инвалидностью — 20 баллов;

нарушение правил трудоустройства иностранных громад — 15 баллов.

Таким образом наибольшее значение будут иметь именно риски для жизни и здоровья работников.

Работодатели смогут уменьшить риск, сократив количество баллов. Речь идет о:

наличии системы управления охраной труда (ДСТУ ISO 45001:2019);

внедрение программ психосоциальной поддержки работников;

ответственной политики занятости.

В частности, сертификация по ISO сможет сократить риск на 30 баллов, что позволит перейти в более низкий ранг проверок. Также некоторые показатели могут снизиться (до 50%) в случае надлежащей соцполитики работодателя.

Что ожидают от изменений в проверках Гоструда

Как отмечают в Кабмине, с учетом регуляторных изменений и подходов Гоструда проверки станут рискоориентированными. А также:

уменьшится количество "формальных" проверок;

акцент сделают на безопасности труда и реальных нарушениях;

появится стимул для бизнеса вкладываться в условия труда.

Это позволит снизить травматизм, легализовать труд и повысить культуру безопасности.

Новый подход фактически введет рейтинги риска предприятий, а потому, чем больше будет нарушений, тем чаще будут проверки, а больше ответственности со стороны работодателя будет предусматривать меньше контроля.

