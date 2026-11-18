Оплата комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

Пільги на комуналку можуть скасувати через високі доходи, навіть якщо людина має на них законне право. Але в деяких випадках таке рішення Пенсійного фонду можна оскаржити й повернути виплати. Верховний Суд пояснив, кому держава гарантує 50% знижки на газ, світло, воду та опалення і чому розмір доходів не завжди має значення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рішення Верховного Суду від 11 лютого 2026 року у справі №440/11441/25.

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Чому Пенсійний фонд припинив пільги на комуналку

Ветеран органів внутрішніх справ з Полтавщини отримував 50% знижки на житло та комунальні послуги. Але з 1 травня 2025 року Пенсійний фонд припинив виплати через його доходи.

Річ у тім, що у 2025 році для окремих пільговиків запровадили нові правила. Якщо середній місячний дохід сім'ї на одну людину за попередні шість місяців перевищував 4240 гривень, допомогу припиняли.

У чоловіка цей показник становив 22 103,28 гривні. У серпні він попросив поновити виплати, але ПФУ відмовив. Тоді ветеран звернувся до суду. Він наполягав, що закон гарантує йому пільгу незалежно від доходів.

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Кому належить 50% знижки на комунальні послуги

За законом №203/98-ВР право на таку допомогу мають ветерани:

військової служби;

органів внутрішніх справ та Національної поліції;

податкової міліції та Бюро економічної безпеки;

державної пожежної охорони;

Державної кримінально-виконавчої служби;

служби цивільного захисту;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Пільга поширюється і на членів сімей ветеранів, які проживають разом з ними, у межах установлених норм. Вона передбачає 50% знижки на житло, воду, газ, електроенергію, опалення та інші комунальні послуги, а також користування квартирним телефоном. Для будинків без центрального опалення передбачена знижка на придбання палива.

Що вирішив Верховний Суд

У 2025 році нові обмеження за доходами почали діяти з 1 січня для тих, хто вперше звертався по пільги. Для людей, які вже отримували допомогу, — з 1 травня.

Але Верховний Суд встановив, що закон про соціальний захист ветеранів служби не передбачав таких обмежень. Подібну вимогу вже запроваджували у 2008 році, однак Конституційний Суд визнав відповідні зміни неконституційними.

У 2025 році обмеження знову встановили через закон про державний бюджет та постанову уряду. Сам закон, який гарантує ветеранам пільги, при цьому не змінили.

Верховний Суд пояснив, що бюджетними правилами чи постановами уряду не можна звужувати права, передбачені спеціальним законом.

Тому суд визнав відмову Пенсійного фонду незаконною та зобов'язав поновити чоловікові 50% пільгу з 1 травня 2025 року. Рішення ухвалили у зразковій справі. Його висновки мають значення для інших подібних суперечок із Пенсійним фондом.

Йдеться про ветеранів служби, які мають право на пільги за законом №203/98-ВР, але втратили їх з 1 травня 2025 року через перевищення встановленої межі доходів. Вони можуть посилатися на рішення Верховного Суду у справі №440/11441/25, якщо оскаржують аналогічну відмову ПФУ.

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