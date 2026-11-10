Очки на пенсионном удостоверении. Фото: УНИАН

Пенсионное удостоверение дает украинцам не только право на получение пенсии, но и возможность пользоваться рядом социальных гарантий. Пенсионеры могут рассчитывать на бесплатный проезд в определенных видах транспорта, лекарства со скидкой или бесплатно, освобождение от земельного налога и другие преимущества. Часть льгот предоставляется автоматически, а для получения некоторых необходимо соответствовать установленным требованиям.

Об этом сообщил онлайн-ресурс "24Экономика", передают Новини.LIVE.

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Какие льготы доступны пенсионерам в ноябре

В Украине для людей пенсионного возраста предусмотрено несколько видов государственной поддержки. Они помогают сократить расходы на транспорт, лечение, налоги и другие нужды.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Пенсионеры по возрасту могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте. Льгота распространяется на автобусы, трамваи и троллейбусы, а также пригородные электрички и отдельные автобусные маршруты пригородного сообщения.

В то же время бесплатный проезд не предусмотрен для частных маршруток и такси.

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Лекарства бесплатно или с небольшой доплатой

Пенсионеры могут получать препараты в рамках государственной программы "Доступные лекарства".

Для этого необходимо обратиться к семейному врачу и получить электронный рецепт. По нему можно приобрести бесплатно или с частичной оплатой лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и других хронических болезней.

Освобождение от земельного налога

Владельцы пенсионного удостоверения имеют право не уплачивать земельный налог за участки, площадь которых не превышает установленных законом норм.

В частности, льгота распространяется на земельные участки:

до 0,10 га — для строительства жилья в городах;

до 0,15 га — в поселках;

до 0,25 га — в селах;

до 0,10 га — для дачного строительства;

до 0,01 га — для строительства индивидуального гаража;

до 0,12 га — для садоводства.

Бесплатная правовая помощь

Пенсионеры могут обращаться в систему бесплатной правовой помощи и получать консультации юристов.

Специалисты помогут разобраться в законодательстве, подготовить заявления, обращения и другие документы, а также объяснят, как защитить свои права.

Скидка 50% на автогражданку

Пенсионеры, имеющие водительское удостоверение, могут оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей со скидкой 50%.

Для получения льготы рабочий объем двигателя транспортного средства не должен превышать 2 500 кубических сантиметров.

Освобождение от уплаты ЕСВ для ФЛП

Пенсионеры, зарегистрированные в качестве физических лиц-предпринимателей, освобождаются от обязательной уплаты единого социального взноса за себя.

Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги

Отдельные категории украинских пенсионеров имеют право на полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Эта льгота предусмотрена для людей, которые до выхода на пенсию работали в сельской местности на определенных должностях и после завершения трудовой деятельности остались там проживать.

Речь идет, в частности, о бывших педагогах, медицинских работниках, специалистах по защите растений, работниках музеев и библиотек.

Право на освобождение от оплаты коммунальных услуг зависит от соблюдения установленных законодательством условий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые пенсионеры в Украине получат до 1 038 гривен надбавки. Сумма дополнительных начислений зависит от количества воспитанных детей и уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Доплата предоставляется в определенной доле от этого показателя.

Также Новини.LIVE писали, почему пенсию могут задержать или вообще не выплатить. Отсутствие поступлений на карту не всегда означает, что Пенсионный фонд приостановил начисления. Есть несколько способов проверить причину и добиться возобновления выплат.