Перерасчет за коммунальные услуги: украинцы могут вернуть деньги за завышенные начисления

Супружеская пара проверяет счета. Фото: magnific.com

Украинцам должны перечислить 92,67 млн грн за жилищно-коммунальные услуги в связи с нарушениями при формировании, установлении или применении тарифов. Нарушения выявили почти в 9 из 10 проверок, поэтому потребителям стоит проверить свои счета и выяснить, не было ли лишних начислений. Если ошибку подтвердят, сумма к оплате может быть уменьшена или переплату могут вернуть.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 7eminar.

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За коммунальные услуги могут вернуть деньги

За восемь месяцев 2026 года Госпродпотребслужба провела 140 внеплановых проверок правильности формирования, установления и применения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Нарушения выявили в 88,6% случаев. По результатам проверок поставщиков услуг обязали провести перерасчеты и вернуть потребителям в общей сложности 92,67 млн грн.

Это не означает, что каждый украинец автоматически получит часть этой суммы. Речь идет о средствах, которые должны быть возвращены потребителям в связи с конкретными нарушениями при формировании, установлении или применении тарифов.

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Что проверить в своей платежке

Если сумма за коммунальные услуги изменилась или кажется необоснованной, стоит не просто оплатить счет, а проверить, по какому тарифу произведен начет.

Прежде всего нужно сопоставить сумму в последней платежке с предыдущими счетами и проверить, не изменился ли тариф без понятного объяснения. Также стоит посмотреть объем потребленной услуги, показания счетчика и период, за который начислена плата.

Если цифры не совпадают или возникли сомнения относительно обоснованности тарифа, стоит сохранить платежку и документы, подтверждающие начисление.

Когда можно требовать перерасчета

Госпродпотребслужба прямо указывает: если у потребителя есть сомнения относительно обоснованности роста тарифов на ЖКУ, он может обратиться с заявлением о нарушении своих прав и законных интересов. При наличии оснований специалисты могут провести проверку поставщика услуг.

То есть сам факт того, что счет стал больше, ещё не означает, что человеку гарантированно вернут деньги. Нужно иметь основания полагать, что тариф сформировали, установили или применили с нарушением.

Как вернуть переплату

Потребителю следует обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы и описать ситуацию. К обращению желательно приложить платежки и другие документы, которые помогут подтвердить проблему с начислениями.

Если в ходе проверки нарушение подтвердится, поставщика услуг могут обязать устранить его и провести перерасчет. Именно так по результатам проверок в 2026 году сложилась общая сумма в 92,67 млн грн, которую предприятия должны вернуть потребителям.

Что это значит для кошелька

Для конкретной семьи сумма возврата будет зависеть от того, какое нарушение выявили и за какой период необходимо произвести перерасчет. Поэтому рассчитывать на одинаковую выплату для всех не стоит.

В то же время проверить свою платежку может быть финансово выгодно: если начисления действительно были сделаны неправильно, результатом может стать уменьшение суммы в следующем счете или возврат уже излишне уплаченных средств.

Статистика за 2026 год показывает, что такие проверки не являются формальностью: нарушения были выявлены в 88,6% проведенных проверок тарифов на ЖКП.

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