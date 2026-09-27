Тарифы в Ощадбанке: за какую услугу в октябре не будет взиматься плата

Комиссии в Ощадбанке: за какой сервис не спишут деньги в октябре
В октябре 2026 года в государственном "Ощадбанке" будет доступен целый спектр способов оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на выбор клиента. В основном соответствующие финансовые операции являются платными, однако для некоторых вариантов со стороны банка тарификация не предусмотрена.
О том, какие правила будут действовать в следующем месяце, рассказывают Новини.LIVE.
Что нужно знать об оплате коммуналки в Ощадбанке в октябре
По информации государственного финансового учреждения, банк не взимает отдельных комиссий за оплату счетов за жилищно-коммунальные услуги. Предусмотрены только тарифы в рамках договоров с коммунальными учреждениями.
Учитывая это, если оплата производится через опцию "Коммунальные платежи" в "Ощад 24/7", то будут действовать следующие условия:
- Комиссия за оплату (коммунальные услуги/телефония/интернет/ТВ) будет зависеть от условий договоров финансового учреждения с поставщиками;
- Комиссия за оплату счетов компаний, с которыми не заключены договоры (коммунальные услуги/телефония/интернет/ТВ), составит 1% (минимум — 3 грн).
В случае осуществления платежей через терминалы самообслуживания или "Ощад 24/7":
- Не тарифицируются — по произвольным реквизитам на счета в банке;
- 0,5% (минимум — 5 грн, максимум — 500 грн) — по произвольным реквизитам на счета в других банках — в "Ощад 24/7".
Как произвести дистанционную оплату услуг ЖКХ
Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно через мобильное приложение за считанные минуты. Для этого необходимо иметь "Мою карту" и выполнить следующие шаги:
- Зайти в приложение банка;
- В меню перейти в раздел "Платежи";
- Нажать на пункт "Коммунальные услуги, телефония, интернет и ТВ";
- Осуществить оплату с карты.
Аналогичный алгоритм оплаты коммунальных платежей в веб-банкинге "Ощад 24/7" на компьютере:
- Необходимо зайти в раздел "Платежи и переводы";
- Выбрать раздел "Коммунальные платежи";
- Найти в своем регионе вид коммунальной услуги;
- Ввести номер лицевого счета;
- Необходимую сумму к оплате;
- Подтвердить платеж.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке пояснили, что блокировка счетов пенсионеров возможна из-за того, что они не имеют специального статуса. Для снятия ограничений необходимо отдельное распоряжение от исполнительной службы. В 2026 году законодательство позволяет снимать в течение месяца с арестованных карт 17 294 грн. Речь идет о лимите в размере двух минимальных зарплат.
Также Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке клиенты могут оформить ежемесячную денежную помощь в размере 7 000 грн. Речь идет о выплате на уход за детьми до одного года. Важно сверить личные данные с информацией ПФУ и явиться в отделение Ощадбанка для оформления специальной карты.