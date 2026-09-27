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Главная Финансы Комиссии в Ощадбанке: за какой сервис не спишут деньги в октябре

Комиссии в Ощадбанке: за какой сервис не спишут деньги в октябре

Ua ru
27 сентября 2026 06:01
Тарифы в Ощадбанке: за какую услугу в октябре не будет взиматься плата
Женщина держит смартфон на фоне денег и платежки. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в государственном "Ощадбанке" будет доступен целый спектр способов оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на выбор клиента. В основном соответствующие финансовые операции являются платными, однако для некоторых вариантов со стороны банка тарификация не предусмотрена.

О том, какие правила будут действовать в следующем месяце, рассказывают Новини.LIVE.

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Что нужно знать об оплате коммуналки в Ощадбанке в октябре

По информации государственного финансового учреждения, банк не взимает отдельных комиссий за оплату счетов за жилищно-коммунальные услуги. Предусмотрены только тарифы в рамках договоров с коммунальными учреждениями.

Учитывая это, если оплата производится через опцию "Коммунальные платежи" в "Ощад 24/7", то будут действовать следующие условия:

  • Комиссия за оплату (коммунальные услуги/телефония/интернет/ТВ) будет зависеть от условий договоров финансового учреждения с поставщиками;
  • Комиссия за оплату счетов компаний, с которыми не заключены договоры (коммунальные услуги/телефония/интернет/ТВ), составит 1% (минимум — 3 грн).

В случае осуществления платежей через терминалы самообслуживания или "Ощад 24/7":

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  • Не тарифицируются — по произвольным реквизитам на счета в банке;
  • 0,5% (минимум — 5 грн, максимум — 500 грн) — по произвольным реквизитам на счета в других банках — в "Ощад 24/7".

Как произвести дистанционную оплату услуг ЖКХ

Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно через мобильное приложение за считанные минуты. Для этого необходимо иметь "Мою карту" и выполнить следующие шаги:

  • Зайти в приложение банка;
  • В меню перейти в раздел "Платежи";
  • Нажать на пункт "Коммунальные услуги, телефония, интернет и ТВ";
  • Осуществить оплату с карты.

Аналогичный алгоритм оплаты коммунальных платежей в веб-банкинге "Ощад 24/7" на компьютере:

  • Необходимо зайти в раздел "Платежи и переводы";
  • Выбрать раздел "Коммунальные платежи";
  • Найти в своем регионе вид коммунальной услуги;
  • Ввести номер лицевого счета;
  • Необходимую сумму к оплате;
  • Подтвердить платеж.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке пояснили, что блокировка счетов пенсионеров возможна из-за того, что они не имеют специального статуса. Для снятия ограничений необходимо отдельное распоряжение от исполнительной службы. В 2026 году законодательство позволяет снимать в течение месяца с арестованных карт 17 294 грн. Речь идет о лимите в размере двух минимальных зарплат.

Также Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке клиенты могут оформить ежемесячную денежную помощь в размере 7 000 грн. Речь идет о выплате на уход за детьми до одного года. Важно сверить личные данные с информацией ПФУ и явиться в отделение Ощадбанка для оформления специальной карты.

коммунальные услуги Ощадбанк деньги банки Ощад24
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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