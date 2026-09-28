Перерахунок за комуналку: українці можуть повернути гроші за завищені нарахування

Сімейна пара перевіряє платіжки. Фото: magnific.com

Українцям мають перерахувати 92,67 млн грн за житлово-комунальні послуги через порушення під час формування, встановлення або застосування тарифів. Порушення виявили майже у 9 з 10 перевірок, тому споживачам варто перевірити власні платіжки та з’ясувати, чи не було зайвих нарахувань. Якщо помилку підтвердять, сума до сплати може бути зменшена або переплату можуть повернути.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на 7eminar.

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За комуналку можуть повернути гроші

За вісім місяців 2026 року Держпродспоживслужба провела 140 позапланових перевірок правильності формування, встановлення та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги.

Порушення виявили у 88,6% випадків. За результатами перевірок надавачів послуг зобов'язали провести перерахунки та повернути споживачам загалом 92,67 млн грн.

Це не означає, що кожен українець автоматично отримає частину цієї суми. Йдеться про кошти, які мають повернути споживачам через конкретні порушення у формуванні, встановленні або застосуванні тарифів.

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Що перевірити у своїй платіжці

Якщо сума за комунальні послуги змінилася або здається необґрунтованою, варто не просто сплатити рахунок, а перевірити, за яким тарифом зроблено нарахування.

Насамперед потрібно зіставити суму в останній платіжці з попередніми рахунками та перевірити, чи не змінився тариф без зрозумілого пояснення. Також варто подивитися обсяг спожитої послуги, показники лічильника та період, за який нарахували плату.

Якщо цифри не збігаються або виникли сумніви щодо обґрунтованості тарифу, варто зберегти платіжку та документи, які підтверджують нарахування.

Коли можна вимагати перерахунок

Держпродспоживслужба прямо зазначає: якщо споживач має сумніви щодо обґрунтованості зростання тарифів на ЖКП, він може звернутися зі зверненням про порушення своїх прав та законних інтересів. За наявності підстав фахівці можуть провести перевірку надавача послуг.

Тобто сам факт того, що платіжка стала більшою, ще не означає, що людині гарантовано повернуть гроші. Потрібно мати підстави вважати, що тариф сформували, встановили або застосували з порушенням.

Як повернути переплату

Споживачу варто звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби та описати ситуацію. До звернення бажано додати платіжки та інші документи, які допоможуть підтвердити проблему з нарахуваннями.

Якщо під час перевірки порушення підтвердять, надавача послуги можуть зобов'язати усунути його та провести перерахунок. Саме так за результатами перевірок у 2026 році сформувалася загальна сума 92,67 млн грн, яку підприємства мають повернути споживачам.

Що це означає для гаманця

Для конкретної родини сума повернення залежатиме від того, яке порушення виявили та за який період потрібно зробити перерахунок. Тому розраховувати на однакову виплату для всіх не варто.

Водночас перевірити свою платіжку може бути фінансово вигідно: якщо нарахування справді зробили неправильно, результатом може стати зменшення суми в наступному рахунку або повернення вже зайво сплачених коштів.

Статистика за 2026 рік показує, що такі перевірки не є формальністю: порушення виявили у 88,6% проведених перевірок тарифів на ЖКП.

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Також Новини.LIVE повідомляли, як показники лічильника можуть впливати на суму у платіжці за комунальні послуги. Через помилки або особливості нарахувань споживачі можуть заплатити більше, ніж очікували. Перевірка показників допоможе вчасно помітити можливу переплату за ЖКП.