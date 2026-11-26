Деньги в руках на фоне квитанций. Фото: Новини.LIVE

После смерти человека, имевшего льготы на оплату коммунальных услуг, у его родственников сохраняется право на определенные выплаты. Речь идет не только о пенсии, но и о скидках на оплату коммунальных услуг. Если деньги уже начислены, но льготник так и не успел их получить, забрать эти средства могут члены семьи. А некоторые семьи имеют право и в дальнейшем платить за коммунальные услуги меньше. Однако для этого нужно своевременно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Кто и какую помощь может получить и что для этого нужно сделать, рассказывает Новини.LIVE.

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Какие льготы можно оформить после смерти родственников

После смерти льготника начисление его коммунальных льгот прекращается. Однако деньги, которые Пенсионный фонд уже начислил, но человек так и не успел получить при жизни, может забрать семья. Речь идет о средствах на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Право на эти деньги имеют члены семьи умершего, на которых при его жизни также распространялась льгота.

Как получить деньги и сколько времени на это отводится

Чтобы получить причитающиеся семье средства, необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда и предоставить:

заявление;

свидетельство о смерти льготника;

паспорт гражданина Украины;

реквизиты банковского счета.

С обращением лучше поторопиться. Подать заявление нужно до конца текущего календарного года.

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Кто может и в дальнейшем оплачивать коммунальные услуги со скидкой

Особые права имеют семьи погибших защитников и защитниц Украины, а также погибших ветеранов войны. Они могут оформить собственную льготу и получить 50% скидку на коммунальные услуги.

На размер зарплаты, пенсии и других доходов семьи в этом случае ПФУ не будет обращать внимания. Даже если жена погибшего военного работает и хорошо зарабатывает, право на льготу за ней сохраняется.

Скидка распространяется на газ, свет, отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, вывоз мусора, управление многоквартирным домом, абонентское обслуживание и приобретение топлива. Правда, половину стоимости коммунальных услуг государство покрывает в пределах установленных норм потребления и площади жилья. За все, что превышает эту норму, придется платить полную цену.

Как оформить скидку на коммунальные услуги

Для этого понадобится удостоверение члена семьи погибшего защитника или соответствующий документ о статусе члена семьи погибшего ветерана войны. Подать документы можно через сервисный центр ПФУ, ЦНАП, уполномоченных представителей территориальной общины или веб-портал Пенсионного фонда.

Также необходимо подать заявления о внесении в Реестр лиц, имеющих право на льготы, если человека там еще нет, и о назначении самой льготы.

Ранее Новини.LIVE писали о том, могут ли украинцы получать субсидию, если у них есть две квартиры или дома. В целом дополнительная недвижимость становится основанием для отказа, но есть исключения — например, для унаследованного жилья, недвижимости в селе или на оккупированной территории.

Также мы рассказывали, как оформить льготу на коммунальные услуги через интернет. Для этого нужно авторизоваться на портале Пенсионного фонда с помощью КЭП, заполнить два заявления и добавить отсканированные копии документов. В 2026 году большинству льготников также необходимо будет учитывать доход семьи: он не должен превышать 4 660 гривен на одного человека.