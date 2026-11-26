Гроші у руках на фоні платіжок. Фото: Новини.LIVE

Після смерті людини, яка мала пільги на оплату комунальних послуг, у її рідних залишається право на певні виплати. Йдеться не лише про пенсію, а й про знижки на оплату комунальних послуг. Якщо гроші вже нарахували, але пільговик так і не встиг їх отримати, забрати ці кошти можуть члени сім'ї. А деякі родини мають право й надалі платити за комуналку менше. Однак для цього потрібно вчасно звернутися до Пенсійного фонду України.

Хто і яку допомогу може отримати та що для цього зробити, розповідає Новини.LIVE.

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Які пільги можна оформити після смерті рідних

Після смерті пільговика нарахування його комунальних пільг припиняється. Однак гроші, які Пенсійний фонд уже нарахував, але людина так і не встигла отримати за життя, може забрати родина. Йдеться про кошти на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу. Право на ці гроші мають члени сім'ї померлого, на яких за його життя також поширювалася пільга.

Як забрати гроші та скільки часу на це є

Щоб отримати належні родині кошти, потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та надати:

заяву;

свідоцтво про смерть пільговика;

паспорт громадянина України;

реквізити банківського рахунку.

Зі зверненням краще поквапитися. Подати заяву потрібно до кінця поточного календарного року.

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Хто може й надалі платити за комуналку зі знижкою

Окремі права мають сім'ї загиблих Захисників і Захисниць України, а також загиблих ветеранів війни. Вони можуть оформити власну пільгу та отримати 50% знижки на комунальні послуги.

На розмір зарплати, пенсії та інших доходів родини у цьому випадку ПФУ зважати не буде. Навіть якщо дружина загиблого військового працює та добре заробляє, право на пільгу за нею зберігається.

Знижка поширюється на газ, світло, опалення, гарячу та холодну воду, водовідведення, вивезення сміття, управління багатоквартирним будинком, абонентське обслуговування та придбання палива. Щоправда, половину вартості комуналки держава покриває в межах установлених норм споживання та площі житла. За все, що понад цю норму, доведеться платити повну ціну.

Як оформити знижку на комунальні послуги

Для цього знадобиться посвідчення члена сім'ї загиблого захисника або відповідний документ про статус члена сім'ї загиблого ветерана війни. Подати документи можна через сервісний центр ПФУ, ЦНАП, уповноважених представників територіальної громади або вебпортал Пенсійного фонду.

Також необхідно подати заяви про внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, якщо людини там ще немає, та про призначення самої пільги.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть українці отримувати субсидію, якщо мають дві квартири або будинки. Загалом додаткова нерухомість стає підставою для відмови, але є винятки — наприклад, для успадкованого житла, нерухомості в селі чи на окупованій території.

Також ми розповідали, як оформити пільгу на комунальні послуги через інтернет. Для цього потрібно авторизуватися на порталі Пенсійного фонду за допомогою КЕП, заповнити дві заяви та додати скановані копії документів. У 2026 році більшості пільговиків також потрібно враховувати дохід родини: він не має перевищувати 4 660 гривень на одну людину.