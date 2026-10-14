Тарифы ПриватБанка: какие комиссии предусмотрены за операции в октябре

Человек возле терминала с картой ПриватБанка и деньгами. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в государственном "ПриватБанке" владельцы карт смогут осуществлять большинство операций без взимания отдельной комиссии. В то же время за ряд услуг и обслуживание карт предусмотрены различные комиссии. В частности, речь идет о некоторых денежных переводах, снятии наличных средств или пополнении счета.

О том, какие тарифы действуют в этом месяце, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Снятие наличных средств

Согласно тарифной информации банка, размер комиссии зависит от типа операций, способа их проведения и источников средств, поэтому клиенты должны быть готовы к взиманию дополнительных сумм.

В частности, при снятии собственных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных ПриватБанка размер комиссии составляет 1% от общей суммы. Например, при снятии 3 000 грн взимается 30 грн.

При проведении операции по снятию собственных средств через другие украинские банки также списывается 1%, а при такой же операции за рубежом — 2%.

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Если речь идет о снятии кредитных средств, то действует повышенный тариф. В частности, для сумм свыше 1 000 грн ПриватБанк взимает 4% от общей суммы. Поэтому при списании 5 000 грн кредитных средств взимается комиссия в размере 200 грн. При снятии до 1 000 грн — предусмотрены другие повышенные комиссии.

Пополнение "Карты для выплат"

При осуществлении операции по пополнению "Карты для выплат" предусмотрено взимание комиссии. В частности, в случае так называемого "нецелевого зачисления" взимается 0,5% от общей суммы, но не более 50 грн.

В частности, при пополнении на 2 000 грн комиссия составит 10 грн. В случае зачисления 20 000 грн — спишут максимум 50 грн.

В случае зачисления "целевых выплат", в частности заработной платы, пенсионных или социальных выплат, комиссия не предусмотрена.

Переводы на карты других банков

При осуществлении переводов собственных средств на карты других украинских банков ПриватБанк взимает 0,5% от общей суммы, минимальная сумма — 5 грн. То есть при переводе в размере 1 000 грн комиссия составит 5 грн, а при переводе 10 000 грн — спишут 50 грн.

При денежном переводе кредитных средств дополнительно применяется тариф в размере 3%. То есть к основной комиссии добавляется плата за кредитные суммы.

Услуга обслуживания карт Gold

Согласно действующим правилам, владельцы карт "Универсальная Gold" платят 20 грн в месяц за обслуживание. За 12 месяцев сумма достигает 240 грн.

Для карты "Универсальная" ежемесячная плата за обслуживание не взимается.

За какие операции банк не взимает комиссию в октябре

Комиссия не распространяется на переводы собственных средств на карты "Универсальная" или "Универсальная Gold".

Не предусмотрена плата за зачисление целевых средств на "Карту для выплат" — зарплату, пенсию и социальные выплаты.

Клиенты должны перед каждой операцией понимать, что не все из них обойдутся бесплатно. Стоит проверять актуальность тарифов на официальном портале банка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 18 октября клиенты ПриватБанка могут получить ценный подарок за статус "миллионного подписчика". Речь идет о подписке на дополнительные услуги для карт "Универсальная" и "Карты для выплат". Такая акция гарантирует подписчикам скидки от партнеров и выгодные тарифы. Можно сэкономить до 1 000 гривен в месяц.

Еще Новини.LIVE писали о том, что несколько финансовых операций для старых карт стали недоступны в ПриватБанке. Учитывая это, клиентам рекомендуют осуществить перевыпуск карты в октябре, чтобы избежать проблем с доступом к ключевым сервисам. Тем, кто находится за пределами страны, доступна услуга доставки карт за границу. Такой сервис работает и в регионах страны.