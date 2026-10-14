Тарифи ПриватБанку: які передбачені комісії на операції у жовтні

Людина біля терміналу з карткою ПриватБанку та грошима. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року у державному "ПриватБанку" власники карток можуть здійснювати більшість операцій без стягнення окремої оплати. Водночас для низки сервісів та обслуговування карт передбачаються різноманітні комісії. Зокрема, йдеться про деякі грошові перекази, зняття готівкових коштів чи поповнення рахунку.

Про те, які діють актуальні тарифи цього місяця, розповідає видання Новини.LIVE.

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Зняття готівкових коштів

Згідно з тарифною інформацією банку, розміри комісії залежать від типів операцій, способу їх здіснення та джерел коштів, а тому клієнти мають бути готові до стягнення додаткових сум.

Зокрема, у разі зняття власних коштів через банкомати та пункти видачі готівки ПриватБанку розмір комісії становить 1% від загального обсягу. Зокрема, під час зняття 3 000 грн — стягнуть 30 грн.

У разі проведення операції зі зняття власних коштів через інші українські банки — також списують 1%, а в разі такої ж дії за кордоном — 2%.

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Якщо йдеться про зняття кредитних коштів, то діє підвищений тариф. Зокрема, для сум понад 1 000 грн ПриватБанк стягне 4% від загального обсягу. Тому у разі списання 5 000 грн кредитних грошей стягнуть 200 грн комісії. У разі зняття до 1 000 грн — передбачені інші підвищені комісії.

Внесення коштів на "Картку для виплат"

У разі здійснення операції з поповнення "Картки для виплат" передбачається стягнення комісії. Зокрема, у разі так званого "нецільового зарахування" стягнуть 0,5% від загального обсягу, проте не більше 50 грн.

Зокрема, під час поповнення на 2 000 грн комісія дорівнюватиме 10 грн. У випадку зарахування 20 000 грн — спишуть максимально 50 грн.

У разі зарахування "цільових виплат", зокрема заробітної плати, пенсійних чи соціальних виплат, то комісія не передбачена.

Перекази на картки інших банків

У випадку здійснення переказів власних коштів на картки інших українських банків ПриватБанк стягне 0,5% від загального обсягу, мінімальна сума — 5 грн. Тобто за умови здійснення переказу у розмірі 1 000 грн комісія дорівнюватиме 5 грн, а за умови 10 000 грн — спишуть 50 грн.

Під час грошового переказу кредитних коштів додатково застосують тариф у 3%. Тобто, до основної комісії додадуть плату за кредитні суми.

Послуга обслуговування карток Gold

Згідно з чинними правилами, власники карток "Універсальна Gold" платять 20 грн/щомісяця за обслуговування. За 12 місяців сума сягає 240 грн.

Для картки "Універсальна" щомісячну плату за обслуговування не стягують.

За які операції банк не списує комісію у жовтні

Не поширюється комісія на перекази власних коштів на картки "Універсальна" чи "Універсальна Gold".

Не передбачена плата за зарахування цільових коштів на "Картку для виплат" — зарплату, пенсію та соцвиплати.

Клієнти мають перед кожною операцією розуміти, що не всі з них обійдуться безплатно. Варто перевіряти актуальність тарифів на офіційному порталі банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 18 жовтня клієнти ПриватБанку можуть отримати за статус "мільйонного підписника" цінний подарунок. Йдеться про здійснення підписок на додаткові послуги для картки "Універсальна" та "Картки для виплат". Такий захід гарантує підписникам знижки від партнерів та вигідні тарифи. Можна заощадити до 1 000 гривень за місяць.

Ще Новини.LIVE писали про те, що кілька фіноперацій для старих карт стали недоступні у ПриватБанку. З огляду на це, клієнтам рекомендують здійснити перевипуск картки у жовтні для уникнення проблем з доступом до ключових сервісів. Тим, хто перебуває за межами країни, доступна послуга доставки карток за кордон. Такий сервіс працює і в регіонах країни.