ПриватБанк дає можливість заощадити на оплаті послуг — як скористатися

Банківська карта та гроші. Фото: Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" передбачена можливість для клієнтів платити менші комісії за послуги за рахунок налаштування автоплатежів у застосунку "Приват24". Фінустанова оприлюднила умови та тарифи на 2026 рік.

Така інформація міститься на офіційному сайті банківської установи.

Автоматичні розрахунки у Приват24

За даними банку, клієнти можуть налаштувати автоплатежі у "Приват24", встановивши для кожного з розрахунків свої параметри: коли, кому та скільки потрібно платити. Відповідна можливість не лише здатна полегшити життя клієнтам, а й дозволить заощадити. Для автоплатежів діє менша комісія, аніж для окремих розрахунків.

У банку передбачені різні типи автоплатежів. А саме:

Розрахунки за послуги (дозволить здійснювати оплату вчасно, без зайвих витрат часу);. Оплата мобільних послуг (гроші будуть списувати у конкретну дату); Налаштування переказу на картку (може знадобитися у разі потреби в перерахунку певних сум); Здійснення автоматичного переказу зарплати чи пенсії з карти іншого банку (якщо кошти надходять з іншої карти); Відправка коштів "Кредит готівкою" (дасть змогу не запізнюватися з розрахунком за кредит).

Тарифи на сервіс у 2026 році

Для здійснення списання грошей з карти "Універсальна" на карту Універсальна"/"Універсальна Gold", преміальну картку, "Інтернет-картку" комісія не передбачається. Вартість на "Карту для виплат" дорівнює 0,5% (максимум 50 грн). Її стягують з одержувача у разі нецільового поповнення.

За розрахунок за послуги мобільного зв'язку з такої карти, а також з кредитних грошей тариф дорівнює:

У разі розміру платежу 0,01-100,00 грн — 2,00 грн; У разі сума платежу від 100,01 грн — 4,00 грн.

Якщо списання відбувається з кредитних грошей карти "Універсальна" на карту "Універсальна"/"Універсальна Gold", то списують 3%. Якщо розрахунок відбувається на "Картку для виплат", то стягують 3%, а також додатково 0,5% (максимум 50 грн) з одержувача у разі нецільового поповнення.

Клієнти можуть дізнатися про те, чи здійснено платіж у повідомленні, що має надійти на мобільний номер, або в застосунку "Приват24". Також можна замовити квитанцію про здійснену оплату.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк кілька разів продовжував термін дії старих карт під час війни. Проте на деякі послуги можуть бути встановлені обмеження, тому доцільно здійснити заміну.

Також ми писали, що ПриватБанк не запроваджуватиме тариф на доставку карт, як планував раніше. Послуга із замовлення карт буде безплатною до кінця 2026 року.