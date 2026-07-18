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Головна Фінанси Комісії у ПриватБанку: хто з клієнтів може платити менше

Комісії у ПриватБанку: хто з клієнтів може платити менше

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 07:01
ПриватБанк може списувати менші комісії за операції: як скористатись
Картка в руках, смартфон, банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть заощадити під час здійснення розрахунків за різноманітні послуги та перекази коштів у 2026 році. Така можливість доступна як у мобільному застосунку, так і у веббанкінгу "Приват24".

Про те, як платити менше, розповідає видання Новини.LIVE.  

Як заощадити на комісіях у ПриватБанку

Згідно з тарифною інформацією на сайті банківської установи, клієнти ПриватБанку можуть налаштувати автоплатежі у "Приват24" та платити менші комісії під час здійснення розрахунків та інших фінансових операцій.

Система дозволяє встановити для кожної оплати індивідуальні параметри: коли, кому та скільки необхідно платити. 

Як пояснюють у банку, відповідна опція здатна не лише полегшити процес розрахунків, а й дещо заощадити. Передбачаються такі типи автоплатежів:

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  1. Оплата послуг — дасть змогу здійснювати розрахунки вчасно, без зайвої витрати часу;
  2. Розрахунок за мобільні послуги — кошти можуть списуватися у конкретну дату;
  3. Перекази на картки — актуально у разі потреби відправлення певних сум;
  4. Переказ зарплати/пенсії з карти іншого банку — кошти будуть переведені з іншої картки;
  5. Оплата "Кредит готівкою" — дозволить робити платежі за позичені кошти вчасно.

Які передбачені комісії у ПриватБанку у 2026 році

Відповідно до інформації на сайті банку, не передбачається комісія у разі переказу грошей з карти "Універсальна" на карту Універсальна", "Універсальна Gold", преміальну карту, "Інтернет-картку". Водночас, комісія на "Карту для виплат" становить 0,5% (максимум 50 грн). Вона діє для одержувача у разі нецільового поповнення коштів. 

Оплата послуг мобільного зв'язку з такої картки, а також з кредитних рахунків коштує:

  • якщо сума платежу 0,01-100,00 грн — 2,00 грн;
  • якщо розмір платежу від 100,01 грн — 4,00 грн.

У разі списання з кредитних коштів картки "Універсальна" на карту "Універсальна", "Універсальна Gold", стягується 3%. Якщо оплата відбувається на "Картку для виплат" — 3% та додатково 0,5% (максимально 50 грн) з одержувача за умови нецільового поповнення.

Дізнатися про те, чи здійснені платежі, можна у повідомленні, що надійде на фінансовий номер, або в "Приват24". Також можна замовити квитанцію щодо здійсненої оплати.

Раніше Новини.LIVE писали про плани ПриватБанку оновити тарифи з січня 2027 року. Йдеться про встановлення плати на послугу доставки банківських карток по Україні та за кордон. За такий сервіс хочуть стягувати 80 грн з ПДВ, за межами країни будуть інші суми, які різнитимуться залежно від країни. Тарифи будуть актуальні як для нових, так і для перевипущених старих карток. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку продовжили акційні комісії за перекази із закордонних карт. Такі операції будуть надалі коштувати на 0,5% дешевше від звичного тарифу у 1,5% (1%). Скористатися такою можливістю можна буде до кінця серпня 2026 року. Такі знижки будуть в нагоді українцям, які перебувають за межами країни та надсилають гроші рідним.  

ПриватБанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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