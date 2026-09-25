Ощадбанк объяснил, когда и какой суммой можно пользоваться в случае ареста пенсионных карт

Прохожие возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" может блокировать пенсионные банковские счета на основании судебных решений об аресте активов. В банке пояснили сроки обработки исполнительных производств по частичному снятию ограничений с карт, а также назвали доступную к использованию сумму в 2026 году.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка в социальной сети Facebook.

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Доступ к средствам арестованных счетов в Ощадбанке

Как следует из одного из сообщений, клиентка в течение определенного времени не может получить доступ к заблокированным средствам пенсионного счета из-за ареста. После определения карты как расходной исполнитель направил согласие через автоматизированную систему исполнительных производств.

Согласно ему, женщине предоставили право на использование средств в пределах лимита, однако банк до сих пор не дал такой возможности.

"Сколько дней может длиться "живая очередь" на разблокировку моего пенсионного счета, если судебный исполнитель направил свое согласие через АСИП, и что об этом говорит законодатель?", — говорится в сообщении.

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Срок разблокировки пенсионных счетов

В Ощадбанке сообщили, что в рамках законодательства все постановления обрабатываются в порядке их поступления.

Рассмотрение постановлений по определению текущего счета происходит автоматически и, как правило, занимает один рабочий день. После этого клиент получит SMS-сообщение о возможности получения средств в кассе банка. В то же время в банке признали, что срок может быть более длительным.

"Все полученные исполнительные производства обрабатываются банком в порядке их поступления. Обычно обработка постановлений занимает один день, но если таких производств много, то время обработки немного увеличивается. Напишите, пожалуйста, мне в личные сообщения ваше полное ФИО и номер телефона. Проверим информацию", — пояснили в банке.

Какую сумму разрешат снять с арестованных карт

По информации банка, блокировка счетов пенсионеров происходит из-за того, что такие карты не имеют специального статуса. Из-за этого необходимо отдельное поступление из исполнительной службы постановления о разблокировании части средств, как и для других клиентов.

Нормы законодательства позволяют снять сумму в размере двух минимальных зарплат.

В 2026 году размер "минималки" составляет 8 647 грн, то есть клиент имеет право использовать 17 294 грн с арестованного счета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка могут получить призы за покупки на сумму от 500 грн. Речь идет об оплате товаров в сети супермаркетов "АТБ". Владельцы карт магазина имеют шанс получить бытовую технику, гаджеты, электронику, подарки от АТБ. Также некоторые получат главный приз в виде квартиры.

Еще Новини.LIVE писали о том, как пенсионерам подтвердить доходы в Ощадбанке в случае блокировки счета из-за финансового мониторинга. Под проверку могут попасть пенсионные счета. В частности, в таких случаях просят предоставить справку о получении пенсионных выплат от ПФУ или о получении пособий от других органов.