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Головна Фінанси Комісії в Ощадбанку: за який сервіс не спишуть гроші у жовтні

Комісії в Ощадбанку: за який сервіс не спишуть гроші у жовтні

Ua ru
27 вересня 2026 06:01
Тарифи в Ощадбанку: за яку послугу не стягнуть гроші у жовтні
Жінка тримає смартфон на тлі грошей та платіжки. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року у державному "Ощадбанку" буде доступний цілий спектр способів оплати рахунків за житлово-комунальні послуги (ЖКП) на вибір клієнта. В основому відповідні фінансові операції платні, однак на деякі варіанти з боку банку не передбачена тарифікація. 

Про те, які правила діятимуть наступного місяця, розповідають Новини.LIVE.

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Що треба знати про сплату комуналки в Ощадбанку у жовтні

За інформацією державної фінустанови, банк не встановлює окремих комісій за оплату житлово-комунальних рахунків. Передбачені тільки тарифи у рамках договорів з комунальними установами.

З огляду на це, якщо оплата відбувається через опцію "Комунальні платежі" в"Ощад 24/7", то будуть такі умови:

  • Комісія за оплату (комунальні послуги/телефонія/інтернет/ТБ) буде залежати від умов договорів фінустанови з постачальниками;
  • Стягнення за оплату рахунків компаній з якими не укладені договори (комунальні/телефонія/інтернет/ТБ) становитиме 1% (мінімум — 3 грн). 

У разі здійснення платежів через термінали самообслуговання або "Ощад 24/7":

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  • Не тарифікуються — за довільними реквізитами на рахунки в банку;
  • 0,5% (мінімально — 5 грн, максимально — 500 грн) — за довільнимии реквізитами на рахунки в інших банках — в "Ощад 24/7".

Як зробити дистанційну оплату послуг ЖКГ

Здійснити розрахунок за житлово-комунальні послуги можна через мобільний застосунок за лічені хвилини. Для цього необхідно мати "Мою картку" та зробити такі кроки:

  • Зайти у застосунок банку;
  • У меню перейти у розділ "Платежі";
  • Натиснути на пункт "Комунальні, Телефонія, Інтернет та ТБ";
  • Здійснити оплату з карти.

Подібний алгоритм з оплати комунальних платежів у веббанкінгу "Ощад 24/7" на комп'ютері:

  • Необхідно зайти у "Платежі та перекази";
  • Обрати розділ "Комунальні платежі";
  • Знайти у своєму регіоні вид комунпослуги;
  • Ввести номер особового рахунку;
  • Необхідну суму до сплати;
  • Підтвердити платіж.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку пояснили, що блокування рахунків пенсіонерів можливе через те, що вони не мають спецстатусу. Для зняття обмежень необхідне окреме надходження від виконавчої служби. У 2026 році законодавство дозволяє знімати протягом місяця з арештованих карток 17 294 грн. Йдеться про ліміт у розмірі двох мінімальних зарплат.  

Також Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку клієнти можуть оформити щомісячну грошову допомогу у сумі 7 000 грн. Йдеться про надання виплати на догляд за дітьми до одного року. Важливо звірити персональну інформацію з даними ПФУ та прибути до відділення Ощадбанку для оформлення спецкартки.  

комунальні послуги Ощадбанк гроші банки Ощад24
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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