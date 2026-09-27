Тарифи в Ощадбанку: за яку послугу не стягнуть гроші у жовтні

Комісії в Ощадбанку: за який сервіс не спишуть гроші у жовтні
У жовтні 2026 року у державному "Ощадбанку" буде доступний цілий спектр способів оплати рахунків за житлово-комунальні послуги (ЖКП) на вибір клієнта. В основому відповідні фінансові операції платні, однак на деякі варіанти з боку банку не передбачена тарифікація.
Про те, які правила діятимуть наступного місяця, розповідають Новини.LIVE.
Що треба знати про сплату комуналки в Ощадбанку у жовтні
За інформацією державної фінустанови, банк не встановлює окремих комісій за оплату житлово-комунальних рахунків. Передбачені тільки тарифи у рамках договорів з комунальними установами.
З огляду на це, якщо оплата відбувається через опцію "Комунальні платежі" в"Ощад 24/7", то будуть такі умови:
- Комісія за оплату (комунальні послуги/телефонія/інтернет/ТБ) буде залежати від умов договорів фінустанови з постачальниками;
- Стягнення за оплату рахунків компаній з якими не укладені договори (комунальні/телефонія/інтернет/ТБ) становитиме 1% (мінімум — 3 грн).
У разі здійснення платежів через термінали самообслуговання або "Ощад 24/7":
- Не тарифікуються — за довільними реквізитами на рахунки в банку;
- 0,5% (мінімально — 5 грн, максимально — 500 грн) — за довільнимии реквізитами на рахунки в інших банках — в "Ощад 24/7".
Як зробити дистанційну оплату послуг ЖКГ
Здійснити розрахунок за житлово-комунальні послуги можна через мобільний застосунок за лічені хвилини. Для цього необхідно мати "Мою картку" та зробити такі кроки:
- Зайти у застосунок банку;
- У меню перейти у розділ "Платежі";
- Натиснути на пункт "Комунальні, Телефонія, Інтернет та ТБ";
- Здійснити оплату з карти.
Подібний алгоритм з оплати комунальних платежів у веббанкінгу "Ощад 24/7" на комп'ютері:
- Необхідно зайти у "Платежі та перекази";
- Обрати розділ "Комунальні платежі";
- Знайти у своєму регіоні вид комунпослуги;
- Ввести номер особового рахунку;
- Необхідну суму до сплати;
- Підтвердити платіж.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку пояснили, що блокування рахунків пенсіонерів можливе через те, що вони не мають спецстатусу. Для зняття обмежень необхідне окреме надходження від виконавчої служби. У 2026 році законодавство дозволяє знімати протягом місяця з арештованих карток 17 294 грн. Йдеться про ліміт у розмірі двох мінімальних зарплат.
Також Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку клієнти можуть оформити щомісячну грошову допомогу у сумі 7 000 грн. Йдеться про надання виплати на догляд за дітьми до одного року. Важливо звірити персональну інформацію з даними ПФУ та прибути до відділення Ощадбанку для оформлення спецкартки.