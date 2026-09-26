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Главная Финансы Бонусы за расчеты: кто получит от Ощадбанка до 1 октября

Бонусы за расчеты: кто получит от Ощадбанка до 1 октября

Ua ru
26 сентября 2026 06:01
Ощадбанк предоставит бонусы за некоторые расчеты до 1 октября: как получить
Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

До 1 октября 2026 года владельцам карт Mastercard Black Edition и Mastercard World Elite государственного финансового учреждения "Ощадбанк" будут начислять денежные вознаграждения за совершение определенных платежей. Речь идет о выплате компенсаций в рамках программы кэшбэка для клиентов финансового учреждения, которые часто покупают авиабилеты.

О том, кто может получить компенсации, рассказывает издание Новини.LIVE.

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При каких условиях Ощадбанк предоставит клиентам бонусы

Как сообщили в госфинучреждении, в конце сентября подойдет к концу программа, инициированная Ощадбанком" и международной платежной системой Mastercard, которая предусматривает предоставление кэшбэка за покупку авиабилетов.

Банк обещает начислить денежные вознаграждения в виде компенсации в размере 10% за билеты, приобретенные на официальных сайтах следующих авиакомпаний:

  • Wizz Air;
  • Ryanair;
  • FlyOne;
  • HiSky/HiSky Europe;
  • flydubai;
  • easyJet;
  • WestJet;
  • LOT Polish Airlines.

"Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года включительно или до исчерпания бюджета акции — в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше", — сообщили в банке.

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Как принять участие в акции от Ощадбанка

Для того чтобы принять участие в программе, клиенты должны в первую очередь зарегистрировать карту. В дальнейшем при оплате авиабилетов все они будут автоматически участвовать в программе возврата компенсаций.

Согласно условиям, участники должны:

  1. Добавить карту для начисления кэшбэка (Mastercard World Elite от Ощадбанка) на сайте;
  2. Указать идентификационный код, имя, фамилию, электронный адрес и дать согласие с условиями;
  3. Заполнить все поля формы и нажать кнопку "Подключить";
  4. Оплатить авиабилет зарегистрированной картой на сайте/в приложении одного из авиаперевозчиков;
  5. Дождаться начисления денежного вознаграждения на карту.

Нюансы акционной программы от банка

В банке отметили, что одна карта Mastercard за период действия акции может получить бонусы даже за несколько приобретенных билетов. За все расчеты зарегистрированной картой банк выплатит компенсацию в пределах лимита — 20 евро (эквивалент в гривне около 1 000 грн).

Для расчета денежного бонуса Mastercard конвертирует сумму операции в евро по собственному курсу, а затем в гривну уже по официальному курсу. Из суммы будут удержаны налоги в соответствии с требованиями законодательства.

Кэшбэк будет начислен на ту же карту, которая была зарегистрирована и которой была произведена оплата.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты, имеющие карты Visa, выпущенные Ощадбанком, получат подарки, в частности, некоторым достанется квартира. Для участия в программе клиентам необходимо было совершить покупку на сумму от 500 грн в одной из сетей магазинов.

Еще Новини.LIVE писали, что до 31 октября клиенты Ощадбанка могут получить кэшбэк до 40% при оплате некоторых сервисов картами Mastercard. Речь идет о скидках на Netflix, YouTube или ChatGPT Plus. Чтобы принять участие и получить вознаграждение, необходимо выполнить правила акции.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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