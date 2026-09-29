Тарифи Ощадбанку: які будуть умови для пенсійних карток у жовтні

Люди біля відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року держфінустанова "Ощадбанк" продовжить обслуговувати власників пенсійних карток на особливих умовах. Передбачаються знижені або нульові комісії, окремі умови депозитних пропозицій та бонуси. Водночас процедура оформлення пенсії через цю фінустанову максимально спрощена.

Про те, які діятимуть тарифи та які будуть правила оформлення пенсійних рахунків у банку, розповідає видання Новини.LIVE.

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Актуальні тарифи для карток Ощадбанку у жовтні

Ощадбанк є уповноваженою фінустановою на здійснення виплат від держави у вигляді пенсій та соціальної допомоги.

Для людей похилого віку та інших соціально вразливих категорій громадян комісії за операції та сервіси для карток, куди надходять виплати, знижені чи відсутні. Зокрема, для "Карток для виплат" передбачається безплатне отримання готівкових коштів у мережі банку. Також не стягують плату за оформлення військової пенсії та передбачається безплатне обслуговування.

У жовтні діятимуть такі комісії у разі зняття готівки:

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У банкоматах Ощадбанку — безкоштовно; У банкоматах інших фінустанов до 10 тис. грн/міс. — безплатно, понад ліміт — 1% від суми та додатково 5 грн; У банкоматах за межами країни — 1,5 % від суми додатково 35 грн.

Також передбачені окремі умови у разі розрахунку за комунпослуги через застосунок залежно від угоди з постачальниками.

Інші переваги у разі отримання пенсій в Ощадбанку

Загалом "Картки для виплат" для соцкатегорій мають такі переваги:

Безплатне поповнення рахунків в мережі Ощадбанку з використанням карти;

Підвищені відсоткові ставки за накопичувальним рахунком (депозитом).

Якщо громадяни оберуть такий спосіб отримання пенсій та соцдопомоги, то за умови використання "Ощад24/7" матимуть цілодобовий доступ до всіх сервісів банку.

Спрощене оформлення пенсії на картки Ощадбанку

Громадяни, які збираються вийти на пенсію та оберуть Ощадбанк для нарахування пенсії на картки, зможуть оформити виплати максимально просто.

Для цього достатньо виконати кілька кроків. Перед зверненням необхідно перевірити стаж на сайті Пенсійного фонду, авторизувавшись/зареєструвавшись в особистому кабінеті на порталі фонду через е-підпис Ощадбанку. Там можна переглянути інформацію щодо стажу.

Після цього потрібно подати пакет документів через Ощадбанк для оформлення пенсії. У списку:

заява встановленої форми;

паспорт громадянина (оригінал та копія сторінок);

ідентифікаційний код (оригінал та копія);

документи, що підтвердять стаж (трудова книжка, диплом про освіту, інше);

документи з підтвердженням наявності пільг;

два фото розміром 4х6;

довідка з банку із номером пенсійного рахунку (для нарахування на карту).

Фахівці банку самостійно передадуть весь пакет документів до Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку переглянули вартість сповіщень про операції. Ціна зросла до 40 грн/місяць, а за 12 місяців — до 480 грн, за сповіщення у Viber — до 25 грн/місяць, за 12 місяців — до 300 грн. Проте комісії можна уникнути, відмовившись від такої послуги. Необхідно підключити push-сповіщення.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку можуть списувати додаткову комісію із закритих платіжних карток. У банку пояснили, що факт закриття картки не означає закриття всього рахунку, а тому його можуть розцінювати як неактивний та стягувати окрему комісію.