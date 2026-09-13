Ощадбанк списує від 300 до 480 грн комісії: причини та як уникнути сплати

Людина дістає банківську картку. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть щороку переплачувати за одну із послуг за деякими тарифними планами. Зокрема, у 2026 році йдеться про суми від 300 до 480 грн. Водночас, таких витрат можна уникнути, адже у фінустанові передбачені безкоштовні аналоги за сервіс. Для цього необхідно звернутися до відділення банку.

Про те, від чого клієнти можуть відмовитися, розповідає видання Новини.LIVE.

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Яка послуга Ощадбанку заощадить 300-480 грн

Клієнтам фінустанови доступні кілька різновидів автоматичного інформування про фінансові операції за рахунком, які суттєво різняться за вартістю.

Зокрема, у 2026 році за окремими тарифними планами вартість послуги сповіщень зросла. Банк частково переглянув умови оплати для обслуговування поточних рахунків з використанням карток.

Зміни торкнулися трьох типів карток від Ощадбанку:

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цифрових/фізичних дебетових карток для простих розрахунків "Моя картка";

кредитних карток за тарифним пакетом "MORE";

дитячих карток "Лайк'ю", що доступні для шестирічних клієнтів.

Нині вартість інформування від банку про операції залежно від каналу надходження така:

За SMS-сповіщення — до 40 грн/місяць замість 25 грн, за рік — 480 грн; За повідомлення у месенжері Viber — до 25 грн/місяць замість 15 грн, за рік — 300 грн.

Однак відповідних стягнень можна уникнути. Хоч банк автоматично надає відповідну послугу, проте від неї можна відмовитися.

Як скасувати надходження сповіщень від Ощадбанку

Як пояснили у банку, для клієнтів передбачена альтернатива у вигляді безкоштовних сповіщень через інші канали, перехід на які дозволить заощадити.

У банку діють на вибір такі канали інформування:

push-сповіщення через "Ощад24/7";

повідомлення у Viber;

інформування через SMS;

повідомлення по електронній пошті.

Клієнт під час оформлення картки може самостійно обрати тип інформування. Для цього треба зайти в "налаштування" картки:

у меню необхідно натиснути розділ "Ще";

обрати пункт "Налаштування";

зайти у розділ "Повідомлення";

підключити тип сповіщення.

Водночас, для того, щоб не переплачувати, необхідно обрати push-сповіщення у мобільному застосунку "Ощад24/7".

Щоб відлючити SMS-повідомлення, клієнтам рекомендують звернутися до відділення банку у межах регіону, де було відкрито рахунок.

Також дізнатись про зміну інформування можна у контакт-центрі, зателефонуваши зі свого фінансового номера: 0 800 210 800 (безкоштовно по Україні).

Раніше Новини.LIVE розповідали про особливості, які передбачені для операцій переказів в Ощадбанку, зокрема, щодо термінів обробки платежів. Також уточнили, які діють комісії та актуальні ліміти на валютні операції у вересні 2026 року.

Ще Новини.LIVE писали про те, як уникнути списання деяких комісій в Ощадбанку. Зокрема, якщо за рік за рахунком не було операцій із зарахування чи списання грошей, банк почне знімати комісію за тарифом. Сума стягнення становить 150 грн. Проте, якщо на балансі не буде такої суми, то спишуть лише залишок, у борг рахунок не піде.