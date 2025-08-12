Тарифы в Ощадбанке в 2025 году за пополнение карт Ощадбанка — какие варианты дешевле

Комиссии за пополнение карт Ощадбанка — какие цены в 2025 году
В государственном "Ощадбанке" установлены тарифы на различные варианты пополнения карточных счетов. При этом определенная часть из таких предложений обойдется полностью бесплатно в 2025 году.
Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на обнародованные данные банка.
Какие предусмотрены способы пополнения карт Ощада
В Ощадбанке для клиентов доступна возможность делать пополнение банковских карт такими способами:
- В терминалах банка.
- В личном кабинете Ощад24/7 (приложение/портал).
- В банковской кассе Ощадбанка.
Внесение средств через терминал банка
Для пополнения счета клиентам можно воспользоваться терминалом банка. Такой способ является оперативным и не предусматривает взимания комиссии. Для этого нужно:
- вставить карту в терминал;
- ввести ПИН-код карты;
- найти раздел "Пополнить карту";
- указать ее номер и нужную для перечисления сумму;
- внести наличные в купюроприемник;
- подтвердить операцию.
Зачисление средств через Ощад 24/7
Внесение денег на счета Ощадбанка возможно через приложение или сайт "Ощад 24/7". В частности, с пенсионных карт комиссию не взимают, однако на другие карты для выплат банк начислит 0,1% +2 грн комиссии за денежный перевод, а также 1% +5 грн — на счета других банков.
Чтобы сделать пополнение таким образом, нужно:
- в личном кабинете выбрать пункт "Переводы между своими счетами";
- выполнить дальнейшие инструкции системы.
Внесение средств на счет через кассу банка
Клиенты могут внести средства на счет через отделение Ощадбанка. Услуга не предусматривает взимания комиссии. Для этого необходимо:
- в отделении Ощадбанка дать кассиру карту;
- указать сумму для перевода.
Внесение средств через EasyPay, Ibox
Также можно воспользоваться терминалами или приложением Ibox и EasyPay. Для этого надо выбрать на интерактивной карте мобильного приложения сервис с пометкой "0%", в терминале указать номер карты и перечислить наличные (до 30 тыс. грн).
Перевести средства можно в приборе EasyPay.ua. Комиссия за такое пополнение составит 1%, сумма — не более 5 тыс. грн за один раз. Нужно сделать следующее:
- указать номер платежных карт (отправителя и получателя);
- ввести код CVC2/CVV2;
- указать срок действия карты;
- указать номер телефона для подтверждения транзакции.
