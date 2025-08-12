Тарифы в Ощадбанке в 2025 году за пополнение карт Ощадбанка — какие варианты дешевле

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" установлены тарифы на различные варианты пополнения карточных счетов. При этом определенная часть из таких предложений обойдется полностью бесплатно в 2025 году.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на обнародованные данные банка.

Какие предусмотрены способы пополнения карт Ощада

В Ощадбанке для клиентов доступна возможность делать пополнение банковских карт такими способами:

В терминалах банка. В личном кабинете Ощад24/7 (приложение/портал). В банковской кассе Ощадбанка.

Внесение средств через терминал банка

Для пополнения счета клиентам можно воспользоваться терминалом банка. Такой способ является оперативным и не предусматривает взимания комиссии. Для этого нужно:

вставить карту в терминал;

ввести ПИН-код карты;

найти раздел "Пополнить карту";

указать ее номер и нужную для перечисления сумму;

внести наличные в купюроприемник;

подтвердить операцию.

Зачисление средств через Ощад 24/7

Внесение денег на счета Ощадбанка возможно через приложение или сайт "Ощад 24/7". В частности, с пенсионных карт комиссию не взимают, однако на другие карты для выплат банк начислит 0,1% +2 грн комиссии за денежный перевод, а также 1% +5 грн — на счета других банков.

Чтобы сделать пополнение таким образом, нужно:

в личном кабинете выбрать пункт "Переводы между своими счетами";

выполнить дальнейшие инструкции системы.

Внесение средств на счет через кассу банка

Клиенты могут внести средства на счет через отделение Ощадбанка. Услуга не предусматривает взимания комиссии. Для этого необходимо:

в отделении Ощадбанка дать кассиру карту;

указать сумму для перевода.

Внесение средств через EasyPay, Ibox

Также можно воспользоваться терминалами или приложением Ibox и EasyPay. Для этого надо выбрать на интерактивной карте мобильного приложения сервис с пометкой "0%", в терминале указать номер карты и перечислить наличные (до 30 тыс. грн).

Перевести средства можно в приборе EasyPay.ua. Комиссия за такое пополнение составит 1%, сумма — не более 5 тыс. грн за один раз. Нужно сделать следующее:

указать номер платежных карт (отправителя и получателя);

ввести код CVC2/CVV2;

указать срок действия карты;

указать номер телефона для подтверждения транзакции.

