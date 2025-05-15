Комиссии за обслуживание карт Ощадбанка — что нужно знать

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" объяснили, за какую карту не предусмотрена комиссия, даже если ее не используют. Речь идет о традиционном списании 100 гривен "за обслуживание неактивного счета".

Об этом сообщили представители банка в Facebook.

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Как следует из одного из сообщений, гражданка обратилась к банку с просьбой объяснить, как закрыть карту, предназначенную для выплаты "зимней тысячи", чтобы не было взысканий за обслуживание.

"Уважаемый Ощадбанк! Как закрыть карту, на которую была перечислена так называемая "зимняя тысяча?". Потому что за обслуживание ее ежемесячно будут снимать средства с других моих карт", — говорится в обращении.

Представитель банка отреагировал, отметив, что за такую карту можно не волноваться, ведь никаких комиссий для нее не предусмотрены.

"Тарифами банка не предусмотрена дополнительная комиссия за обслуживание карты "Зимняя поддержка", и, если вы хотите закрыть данный счет, нужно обратиться в отделение банка и подать письменное заявление", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Комиссия за обслуживание неактивных карт Ощадбанка

Как известно, для всех остальных карт в банке действует комиссия "за обслуживание неактивного счета" в 100 гривен. Ее снимают со счетов, по которым не проводятся транзакции (зачисления и списания).

Счет считается неактивным, когда по нему не происходит любых финансовых операций в течение года. Однако можно не платить комиссию за обслуживание счета, которым клиент не пользуется, в случаях:

если открыть онлайн-депозит в Ощад 24/7;

делать расчет картой минимум раз в полгода;

закрыть банковский счет.

Ранее мы сообщали, что клиенты финучреждения "Ощадбанк" сообщили о проблемах с доступом к деньгам арестованной пенсионной карты. В банке дали объяснение, какая сумма разрешается к снятию.

Также писали о том, что в Ощадбанке предупредили клиентов, которые получают пенсии на карты, о требовании обращения в отделение из-за окончания срока их действия. Аннулируют определенную часть из них уже в конце июня.