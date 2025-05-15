Комісії за обслуговування карток Ощадбанку — що треба знати

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" пояснили, за яку картку не передбачена комісія, навіть якщо її не використовують. Йдеться про традиційне списання 100 гривень "за обслуговування неактивного рахунку".

Про це повідомили представники банку у Facebook.

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Як випливає з одного з повідомлень, громадянка звернулась до банку з проханням пояснити, як закрити картку, призначену для виплати "зимової тисячі", щоб не було стягнень за обслуговування.

"Шановний Ощадбанк! Як закрити картку, на яку була перерахована так звана "зимова тисяча?" Бо за обслуговування її щомісяця зніматимуть кошти з інших моїх карток", — йдеться у зверненні.

Представник банку відреагував, зазначивши, що за таку картку можна не хвилюватися, адже жодні комісії для неї не передбачені.

"Тарифами банку не передбачена додаткова комісія за обслуговування карти "Зимова підтримка", та, якщо ви бажаєте закрити даний рахунок, потрібно звернутися до відділення банку та подати письмову заяву", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Комісія за обслуговування неактивних карток Ощадбанку

Як відомо, для всіх інших карток у банку діє комісія "за обслуговування неактивного рахунку" у 100 гривень. Її знімають з рахунків, за якими не проводяться транзакції (зарахування та списання).

Рахунок вважається неактивним, коли за ним не відбувається жодний фінансових операцій протягом року. Проте можна не сплачувати комісію за обслуговування рахунку, яким клієнт не користується, у випадках:

якщо відкрити онлайн-депозит в Ощад 24/7;

робити розрахунок карткою щонайменше раз у пів року;

закрити банківський рахунок.

Раніше ми повідомляли, що клієнти фінустанови "Ощадбанк" повідомили про проблеми з доступом до грошей арештованої пенсійної картки. У банку дали пояснення, яка сума дозволяється до зняття.

Також писали про те, що в Ощадбанку попередили клієнтів, які отримують пенсії на картки, про вимогу звернення до відділення через закінчення терміну їхньої дії. Анулюють певну частину з них вже наприкінці червня.