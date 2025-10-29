ПриватБанк изменит правила предоставления услуг — за что придется платить

Комиссии в ПриватБанке — за что клиентам придется платить 80 грн
Государственное финучреждение "ПриватБанк" готовит изменения в правилах предоставления некоторых услуг с января 2026 года. За два бесплатных сервиса для клиентов намерены ввести цену.
За что придется платить клиентам ПриватБанка
По данным банка, ожидаются изменения в предоставлении услуги по доставке карт в Украине. Сейчас соответствующий сервис не предусматривает взимания никаких комиссий, карты доставляют на бесплатной во все регионы.
Согласно информации раздела о платежных картах, с января следующего года будет действовать фиксированная стоимость доставки заказанных или перевыпущенных карт по стране. Ожидается, что сервис будет стоить 80 грн вместе с НДС.
Также изменятся правила международной доставки карт клиентам. Такая услуга не будет иметь единой цены, установят дифференцированную стоимость, которая для каждой страны будет своя.
В то же время, до конца года у клиентов ПриватБанка есть возможность воспользоваться услугой бесплатно. Банк предлагает на выбор клиентам шесть карт всех типов. Сейчас сервис доступен по всей стране, кроме оккупированных районов и Крыма, а также в 48 странах мира.
Правила заказа доставки карт ПриватБанка
Для того, чтобы осуществить заказ перевыпущенной действующей банковской карты или открытой в цифровом формате через мобильное приложение, клиентам необходимо:
- в меню "Приват24" перейти во "Все карты";
- выбрать необходимую карту;
- зайти в ее настройки;
- выбрать "Заказать карту";
- нажать осуществление заказа доставки.
На доставку по Украине уйдет один день в почтовые отделения, а за рубежом курьером "Новой почты" — одна-две недели, "Укрпочтой" — от недели до одного месяца.
