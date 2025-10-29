ПриватБанк изменит правила предоставления услуг — за что придется платить

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "ПриватБанк" готовит изменения в правилах предоставления некоторых услуг с января 2026 года. За два бесплатных сервиса для клиентов намерены ввести цену.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы госбанка.

За что придется платить клиентам ПриватБанка

По данным банка, ожидаются изменения в предоставлении услуги по доставке карт в Украине. Сейчас соответствующий сервис не предусматривает взимания никаких комиссий, карты доставляют на бесплатной во все регионы.

Согласно информации раздела о платежных картах, с января следующего года будет действовать фиксированная стоимость доставки заказанных или перевыпущенных карт по стране. Ожидается, что сервис будет стоить 80 грн вместе с НДС.

Также изменятся правила международной доставки карт клиентам. Такая услуга не будет иметь единой цены, установят дифференцированную стоимость, которая для каждой страны будет своя.

В то же время, до конца года у клиентов ПриватБанка есть возможность воспользоваться услугой бесплатно. Банк предлагает на выбор клиентам шесть карт всех типов. Сейчас сервис доступен по всей стране, кроме оккупированных районов и Крыма, а также в 48 странах мира.

Комиссии. Источник: ПриватБанк

Правила заказа доставки карт ПриватБанка

Для того, чтобы осуществить заказ перевыпущенной действующей банковской карты или открытой в цифровом формате через мобильное приложение, клиентам необходимо:

в меню "Приват24" перейти во "Все карты";

выбрать необходимую карту;

зайти в ее настройки;

выбрать "Заказать карту";

нажать осуществление заказа доставки.

На доставку по Украине уйдет один день в почтовые отделения, а за рубежом курьером "Новой почты" — одна-две недели, "Укрпочтой" — от недели до одного месяца.

Ранее мы писали, что для клиентов ПриватБанка перевод с карты на международную карту через приложение вдвое дешевле. Комиссия составляет вместо 2% — 1% (минимум 50 грн).

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке некоторые клиенты могут платить меньше за товары. Если покупать онлайн, то покупка обойдется на 5% дешевле.