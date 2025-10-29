Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Комиссии в ПриватБанке — за что клиентам придется платить 80 грн

Комиссии в ПриватБанке — за что клиентам придется платить 80 грн

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 07:01
обновлено: 15:19
ПриватБанк изменит правила предоставления услуг — за что придется платить
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "ПриватБанк" готовит изменения в правилах предоставления некоторых услуг с января 2026 года. За два бесплатных сервиса для клиентов намерены ввести цену.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы госбанка.

Реклама
Читайте также:

За что придется платить клиентам ПриватБанка

По данным банка, ожидаются изменения в предоставлении услуги по доставке карт в Украине. Сейчас соответствующий сервис не предусматривает взимания никаких комиссий, карты доставляют на бесплатной во все регионы.

Согласно информации раздела о платежных картах, с января следующего года будет действовать фиксированная стоимость доставки заказанных или перевыпущенных карт по стране. Ожидается, что сервис будет стоить 80 грн вместе с НДС.

Также изменятся правила международной доставки карт клиентам. Такая услуга не будет иметь единой цены, установят дифференцированную стоимость, которая для каждой страны будет своя.

В то же время, до конца года у клиентов ПриватБанка есть возможность воспользоваться услугой бесплатно. Банк предлагает на выбор клиентам шесть карт всех типов. Сейчас сервис доступен по всей стране, кроме оккупированных районов и Крыма, а также в 48 странах мира.

ПриватБанк тарифи
Комиссии. Источник: ПриватБанк

Правила заказа доставки карт ПриватБанка

Для того, чтобы осуществить заказ перевыпущенной действующей банковской карты или открытой в цифровом формате через мобильное приложение, клиентам необходимо:

  • в меню "Приват24" перейти во "Все карты";
  • выбрать необходимую карту;
  • зайти в ее настройки;
  • выбрать "Заказать карту";
  • нажать осуществление заказа доставки.

На доставку по Украине уйдет один день в почтовые отделения, а за рубежом курьером "Новой почты" — одна-две недели, "Укрпочтой" — от недели до одного месяца.

Ранее мы писали, что для клиентов ПриватБанка перевод с карты на международную карту через приложение вдвое дешевле. Комиссия составляет вместо 2% — 1% (минимум 50 грн).

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке некоторые клиенты могут платить меньше за товары. Если покупать онлайн, то покупка обойдется на 5% дешевле.

ПриватБанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации