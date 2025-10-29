ПриватБанк змінить правила надання послуг — за що доведеться платити

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "ПриватБанк" готує зміни у правилах надання деяких послуг з січня 2026 року. За два безкоштовні сервіси для клієнтів мають намір запровадити фіксовану ціну.

За що доведеться платити клієнтам ПриватБанку

За даними банку, очікується зміна в наданні послуги з доставки карток по Україні. Нині відповідний сервіс не передбачає стягнення жодних комісій, картки доставляють на безкоштовній в усі регіони.

Згідно з інформацією розділу про платіжні картки, з січня наступного року буде діяти фіксована вартість доставлення замовлених чи перевипущених карт по країні. Очікується, що сервіс коштуватиме 80 грн разом з ПДВ.

Також зміняться правила щодо міжнародної доставки карт клієнтам. Така послуга не матиме єдиної ціни, встановлять диференційовану вартість, яка для кожної країни буде своя.

Водночас, до кінця року у клієнтів ПриватБанку є можливість скористатися послугою безоплатно. Банк пропонує на вибір клієнтам шість карт усіх типів. Нині сервіс доступний по всій країні, окрім окупованих районів та Криму, а також в 48 країнах світу.

Комісії. Джерело: ПриватБанк

Правила замовлення доставки карт ПриватБанку

Для того, щоб здійснити замовлення перевипущеної чинної банківської карти чи відкритої у цифровому форматі через мобільний застосунок, клієнтам необхідно:

у меню "Приват24" перейти в "Усі картки";

обрати необхідну карту;

зайти в її налаштування;

обрати "Замовити картку";

натиснути здійснення замовлення доставки.

На доставку по Україні піде один день у поштові відділення, а за кордоном кур'єром "Нової пошти" — один-два тижні, "Укрпоштою" — від тижня до одного місяця.

