ПриватБанк змінить правила надання послуг — за що доведеться платити

Комісії в ПриватБанку — за що клієнтам доведеться платити 80 грн
Державна фінустанова "ПриватБанк" готує зміни у правилах надання деяких послуг з січня 2026 року. За два безкоштовні сервіси для клієнтів мають намір запровадити фіксовану ціну.
За що доведеться платити клієнтам ПриватБанку
За даними банку, очікується зміна в наданні послуги з доставки карток по Україні. Нині відповідний сервіс не передбачає стягнення жодних комісій, картки доставляють на безкоштовній в усі регіони.
Згідно з інформацією розділу про платіжні картки, з січня наступного року буде діяти фіксована вартість доставлення замовлених чи перевипущених карт по країні. Очікується, що сервіс коштуватиме 80 грн разом з ПДВ.
Також зміняться правила щодо міжнародної доставки карт клієнтам. Така послуга не матиме єдиної ціни, встановлять диференційовану вартість, яка для кожної країни буде своя.
Водночас, до кінця року у клієнтів ПриватБанку є можливість скористатися послугою безоплатно. Банк пропонує на вибір клієнтам шість карт усіх типів. Нині сервіс доступний по всій країні, окрім окупованих районів та Криму, а також в 48 країнах світу.
Правила замовлення доставки карт ПриватБанку
Для того, щоб здійснити замовлення перевипущеної чинної банківської карти чи відкритої у цифровому форматі через мобільний застосунок, клієнтам необхідно:
- у меню "Приват24" перейти в "Усі картки";
- обрати необхідну карту;
- зайти в її налаштування;
- обрати "Замовити картку";
- натиснути здійснення замовлення доставки.
На доставку по Україні піде один день у поштові відділення, а за кордоном кур'єром "Нової пошти" — один-два тижні, "Укрпоштою" — від тижня до одного місяця.
