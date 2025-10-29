Відео
Комісії в ПриватБанку — за що клієнтам доведеться платити 80 грн

Дата публікації: 29 жовтня 2025 07:01
Оновлено: 15:19
ПриватБанк змінить правила надання послуг — за що доведеться платити
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "ПриватБанк" готує зміни у правилах надання деяких послуг з січня 2026 року. За два безкоштовні сервіси для клієнтів мають намір запровадити фіксовану ціну.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали держбанку.

За що доведеться платити клієнтам ПриватБанку 

За даними банку, очікується зміна в наданні послуги з доставки карток по Україні. Нині відповідний сервіс не передбачає стягнення жодних комісій, картки доставляють на безкоштовній в усі регіони.

Згідно з інформацією розділу про платіжні картки, з січня наступного року буде діяти фіксована вартість доставлення замовлених чи перевипущених карт по країні. Очікується, що сервіс коштуватиме 80 грн разом з ПДВ.

Також зміняться правила щодо міжнародної доставки карт клієнтам. Така послуга не матиме єдиної ціни, встановлять диференційовану вартість, яка для кожної країни буде своя.

Водночас, до кінця року у клієнтів ПриватБанку є можливість скористатися послугою безоплатно. Банк пропонує на вибір клієнтам шість карт усіх типів. Нині сервіс доступний по всій країні, окрім окупованих районів та Криму, а також в 48 країнах світу.

ПриватБанк тарифи
Комісії. Джерело: ПриватБанк

Правила замовлення доставки карт ПриватБанку

Для того, щоб здійснити замовлення перевипущеної чинної банківської карти чи відкритої у цифровому форматі через мобільний застосунок, клієнтам необхідно:

  • у меню "Приват24" перейти в "Усі картки";
  • обрати необхідну карту;
  • зайти в її налаштування;
  • обрати "Замовити картку";
  • натиснути здійснення замовлення доставки.

На доставку по Україні піде один день у поштові відділення, а за кордоном кур'єром "Нової пошти" — один-два тижні, "Укрпоштою" — від тижня до одного місяця.

Раніше ми писали, що для клієнтів ПриватБанку переказ з карти на міжнародну карту через застосунок є удвічі дешевшим. Комісія становить замість 2% — 1% (мінімум 50 грн).  

Також ми розповідали, що в ПриватБанку деякі клієнти можуть платити менше за товари. Якщо купувати онлайн, то покупка обійдеться на 5% дешевше. 

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
