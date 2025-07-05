Тарифы в ПриватБанке — бюджетные варианты пополнения счета мобильного

Приват24 на смартфоне. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали об особенностях пополнения счета мобильного телефона. Также уточнили, какие действуют тарифы и как не переплачивать за соответствующие операции.



Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию госфинучреждения.

Преимущества по внесению средств на мобильный счет в ПриватБанке

С вопросом, какие существуют самые бюджетные способы внесения средств на счет мобильного телефона через сервисы банка, обращаются сами клиенты к банку в соцсетях.

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Как отметили в финучреждении, клиенты имеют преимущества оплаты мобильного счета в ПриватБанке, в частности, можно выбрать наиболее удачный способ пополнения с наименьшей комиссией.

Также гражданам предлагают такие возможности в вопросе внесения средств на мобильный счет:

Различные способы пополнения (от приложения или веб-версии "Приват24", банкоматов, терминалов до голосового меню и SMS). Автоплатежи (способ, позволяющий автоматизировать механизм оплаты счета). Шаблоны в "Приват24" (сохранение шаблонов/истории платежей, позволяющих осуществлять повторное пополнение). Мгновенные транзакции (зачисление происходит за считанные минуты после совершения платежа).

Тарифы на пополнение мобильного счета

В частности, при пополнении мобильного счета через веб-версию или мобильное приложение "Приват24", автоплатежи и PrivatBankBot в сумме до 100 грн предусмотрена комиссия в 2 грн, а от 100 грн — 4 грн.

Внесение средств через банкомат, терминал самообслуживания или ATM Recycler в сумме до 100 грн обойдется в 3 грн, а если выше этой суммы — в 5 грн.

Если осуществлять пополнение мобильного счета по номеру телефона "3700", то от суммы в 5 грн взыщут комиссию в 1 грн.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Напомним, в ПриватБанке сообщили, что именно влияет на право увеличения кредитного лимита. Там привели перечень ситуаций, которые могут свести к нулю получить шанс на кредитные средства.

Также мы писали, что в ПриватБанке до конца сентября текущего года будут действовать другие правила относительно переводов с карт Visa. В рамках изменений, клиентам начислят ежемесячные бонусы.