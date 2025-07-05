Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Комиссии в ПриватБанке — сколько взимают за пополнение мобильного

Комиссии в ПриватБанке — сколько взимают за пополнение мобильного

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 07:01
Тарифы в ПриватБанке — бюджетные варианты пополнения счета мобильного
Приват24 на смартфоне. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали об особенностях пополнения счета мобильного телефона. Также уточнили, какие действуют тарифы и как не переплачивать за соответствующие операции.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию госфинучреждения.

Преимущества по внесению средств на мобильный счет в ПриватБанке

С вопросом, какие существуют самые бюджетные способы внесения средств на счет мобильного телефона через сервисы банка, обращаются сами клиенты к банку в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Как отметили в финучреждении, клиенты имеют преимущества оплаты мобильного счета в ПриватБанке, в частности, можно выбрать наиболее удачный способ пополнения с наименьшей комиссией.

Также гражданам предлагают такие возможности в вопросе внесения средств на мобильный счет:

  1. Различные способы пополнения (от приложения или веб-версии "Приват24", банкоматов, терминалов до голосового меню и SMS).
  2. Автоплатежи (способ, позволяющий автоматизировать механизм оплаты счета).
  3. Шаблоны в "Приват24" (сохранение шаблонов/истории платежей, позволяющих осуществлять повторное пополнение).
  4. Мгновенные транзакции (зачисление происходит за считанные минуты после совершения платежа).

Тарифы на пополнение мобильного счета

В частности, при пополнении мобильного счета через веб-версию или мобильное приложение "Приват24", автоплатежи и PrivatBankBot в сумме до 100 грн предусмотрена комиссия в 2 грн, а от 100 грн — 4 грн.

Внесение средств через банкомат, терминал самообслуживания или ATM Recycler в сумме до 100 грн обойдется в 3 грн, а если выше этой суммы — в 5 грн.

Если осуществлять пополнение мобильного счета по номеру телефона "3700", то от суммы в 5 грн взыщут комиссию в 1 грн.

ПриватБанк тарифи
Скриншот. Источник: ПриватБанк

Напомним, в ПриватБанке сообщили, что именно влияет на право увеличения кредитного лимита. Там привели перечень ситуаций, которые могут свести к нулю получить шанс на кредитные средства.

Также мы писали, что в ПриватБанке до конца сентября текущего года будут действовать другие правила относительно переводов с карт Visa. В рамках изменений, клиентам начислят ежемесячные бонусы.

тарифы ПриватБанк деньги банки мобильный телефон
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации