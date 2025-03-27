В ПриватБанке объяснили, как клиентам не платить лишние 240 грн

Расчет банковской картой. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым клиентам государственного "ПриватБанка" выставляют дополнительную сумму к оплате в 240 грн в год. Речь идет об утвержденной финучреждением комиссии за обслуживание неактивных счетов.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте банка.

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Подробнее о комиссии за неактивные счета в ПриватБанке

Клиенты государственного банка иногда жалуются в социальных сетях на значительные комиссии за карты, которыми вообще не пользуются, однако представители банка советуют ознакомиться с тарифами на портале финучреждения.

Там указано, что существует комиссия за незакрытые счета. Речь идет о "символической" комиссии для клиентов, даже если те не пользуются картами.

По правилам, если граждане не используют платежные карты более 12 месяцев подряд, то такие счета считаются неактивными. Ежемесячная комиссия за такие счета составляет 20 грн, а за год — 240 грн.

"Комиссия за расчетное обслуживание неактивных счетов, по которым 12 месяцев подряд не было операций (отсутствуют все активные счета) — 20 гривен ежемесячно, но не более остатков средств на счете", — говорится в материалах банка.

Как клиентам избежать взыскания средств

Представители ПриватБанка объяснили, как клиентам не тратить лишнее за неактивные счета.

Для этого необходимо лишь вовремя закрыть такой счет, если больше нет необходимости пользоваться услугами банка.

Это можно сделать, обратившись лично в любое отделение банка.

Комиссии в банке. Источник: ПриватБанк

Ранее мы писали, что в ПриватБанке предлагают весенние кешбэки за денежные переводы с карт. Максимально клиентам выплачивают до 3 тыс. грн.

Также сообщалось, что в ПриватБанке доступны льготы для новых бизнесменов за открытие счетов. В качестве поощрения — на три месяца отменяют абонплату.