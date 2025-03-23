Ощадбанк объяснил, как не платить лишних 120 грн — детали

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "Ощадбанк" предоставляет клиентам возможность за отдельную плату оперативно отслеживать состояние счетов. Речь идет об услуге смс-банкинга, которую можно при необходимости подключить или полностью отключить.

Такая информация содержится на официальном портале банка.

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Взимание платы за смс-информирование

В банке объяснили, что услуга смс-оповещения в приложении "Ощад24" информирует клиентов об операциях, происходящих по счетам. Благодаря этому можно держать на контроле любые финансовые изменения (пополнение/снятие средств).

Ощадбанк взимает за сервис смс-информирования отдельную плату. Так, соответствующая услуга обходится клиентам в 10 грн ежемесячно. Таким образом, за год финучреждение списывает 120 грн.

В случае, если клиенты против таких взысканий или не имеют необходимости следить за движением средств, то ее можно отключить.

Как правильно отключить смс-банкинг

Как сообщается на портале банка, наличие услуги в приложении "Ощад24" не является обязательным, поскольку существуют бесплатные каналы информирования. Так, вместо нее можно подключить пуш-уведомления в популярных мессенджерах:

Telegram;

Viber.

Отключить услугу можно:

с помощью банкомата Ощадбанка;

в отделении банка;

через контакт-центр Ощадбанка;

самостоятельно с помощью системы банкинга "Ощад 24/7".

В то же время, у клиентов могут возникнуть проблемы с отключением сервиса смс-информирования. Там объяснили, что в случае возникновения ошибок может в дальнейшем происходить автоматическое списание средств.

Для того, чтобы надежно деактивировать сервис, нужно:

обратиться к специалистам отделения Ощадбанка;

подать специальное заявление.

Ранее мы рассказывали, что некоторым клиентам Ощадбанк блокирует карты без объяснений. Известно, что финучреждение может ограничивать доступ к собственным деньгам на длительное время.

Также мы писали, что клиентам Ощадбанка надо обновить персональные сведения по требованию Нацбанка. Украинцы должны актуализировать данные в случае появления такого уведомления в мобильном приложении.