Ощадбанк объяснил, как не платить лишних 120 грн — детали

Комиссии в Ощадбанке — за что взимают 120 грн и как избежать
Госфинучреждение "Ощадбанк" предоставляет клиентам возможность за отдельную плату оперативно отслеживать состояние счетов. Речь идет об услуге смс-банкинга, которую можно при необходимости подключить или полностью отключить.
Такая информация содержится на официальном портале банка.
Взимание платы за смс-информирование
В банке объяснили, что услуга смс-оповещения в приложении "Ощад24" информирует клиентов об операциях, происходящих по счетам. Благодаря этому можно держать на контроле любые финансовые изменения (пополнение/снятие средств).
Ощадбанк взимает за сервис смс-информирования отдельную плату. Так, соответствующая услуга обходится клиентам в 10 грн ежемесячно. Таким образом, за год финучреждение списывает 120 грн.
В случае, если клиенты против таких взысканий или не имеют необходимости следить за движением средств, то ее можно отключить.
Как правильно отключить смс-банкинг
Как сообщается на портале банка, наличие услуги в приложении "Ощад24" не является обязательным, поскольку существуют бесплатные каналы информирования. Так, вместо нее можно подключить пуш-уведомления в популярных мессенджерах:
- Telegram;
- Viber.
Отключить услугу можно:
- с помощью банкомата Ощадбанка;
- в отделении банка;
- через контакт-центр Ощадбанка;
- самостоятельно с помощью системы банкинга "Ощад 24/7".
В то же время, у клиентов могут возникнуть проблемы с отключением сервиса смс-информирования. Там объяснили, что в случае возникновения ошибок может в дальнейшем происходить автоматическое списание средств.
Для того, чтобы надежно деактивировать сервис, нужно:
- обратиться к специалистам отделения Ощадбанка;
- подать специальное заявление.
Ранее мы рассказывали, что некоторым клиентам Ощадбанк блокирует карты без объяснений. Известно, что финучреждение может ограничивать доступ к собственным деньгам на длительное время.
Также мы писали, что клиентам Ощадбанка надо обновить персональные сведения по требованию Нацбанка. Украинцы должны актуализировать данные в случае появления такого уведомления в мобильном приложении.
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