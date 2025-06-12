Комиссионные взыскания в Ощадбанке — с каких счетов списывают по 100 грн

Комиссии в Ощадбанке — за что списывают по 100 грн ежемесячно
В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали, при каких условиях возможно списание комиссии за отсутствие финансовых операций по счету. Согласно тарифной политике, банк имеет право взимать 100 грн, а если средств недостаточно, то остаток на счете.
Об этом сообщили на странице банка в соцсети Facebook.
Комиссия за отсутствие операций по счету в Ощадбанке
С соответствующей проблемой обратился один из клиентов банка, отметив, что получил сообщение от банка о том, что согласно правилам банка, взыскана сумма в 100 грн за "обслуживание неактивных счетов".
"Пришло сообщение о снятии средств за неактивный счет. Я не понимаю, какой еще неактивный счет у меня есть? В приложении у меня один счет карты. Бот не работает. Можно узнать, что это за списание", — говорится в обращении.
Тарифы за обслуживание в Ощадбанке в 2025 году
Как пояснил представитель банка, согласно внутренним правилам, установлена комиссия за обслуживание неактивного карточного счета.
Так, по тарифам банка, предусматривается взыскание 100 грн в месяц в случае, если по карточному счету в течение 12 месяцев не осуществлялись активные операции. А именно не было:
- снятия средств;
- расчета в торговых сетях;
- онлайн-оплаты в сети Интернет;
- пополнения мобильного телефона;
- денежных переводов.
В то же время, если на счету нет полной суммы для погашения, банк спишет только остаток, однако в "минус" счет не уйдет.
"Для избежания подобных списаний мы рекомендуем хотя бы раз в год провести любую активную операцию по карте", — пояснили в финучреждении.
Также в банке посоветовали для предметной проверки информации по карте обращаться в контакт-центр по номеру телефона: 0800210800. Оператор осуществит проверку, действительно ли было соответствующее списание.
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