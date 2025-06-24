Ощадбанк взимает комиссию в 25 грн — как и за что можно не платить

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" предусмотрена, сравнительно, высокая комиссия в случае расчета за жилищно-коммунальные услуги в кассе банковского отделения. Клиентам дали рекомендации, как платить меньше.

Об этом говорится на сайте "Минфин" в разделе, где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Как рассказал один из клиентов, он обратился в кассу Ощадбанка с целью осуществления расчета за некоторые коммунальные услуги. В итоге оказалось, что комиссия составляла несколько меньше, чем сама сумма к оплате за коммуналку. Речь идет о комиссионном взыскании в размере 25 грн за квитанцию.

"Чтобы вы понимали, при уплате 36 грн 10 копеек, комиссия банка — 25 грн. То есть почти 80 процентов...", — говорится в обращении.

Как не переплачивать при расчете за коммуналку

По информации банка, за расчет за коммунальные услуги наличными через кассу финучреждения взимается комиссия в размере 1% от суммы. При этом сумма не может быть меньше 25 грн, однако не более 500 грн за один платеж. Это предусмотрено тарифами банка по платежам через кассу.

Однако граждане могут платить значительно меньше за услуги ЖКХ, в частности, если заключено дополнительное соглашение между коммунальной организацией и финучреждением. В такой ситуации размер комиссии будет определяться условиями договора.

Также можно вовсе не платить комиссию.

"Клиенты Ощадбанка имеют возможность платить коммуналку совсем без комиссии через приложение Ощад 24...", — отмечается на портале.

Чтобы осуществить такую операцию без уплаты комиссии, нужно:

в мобильном приложении "Ощад 24" перейти в раздел "Платежи";

выбрать раздел "Коммунальные, Телефония, Интернет и ТВ";

осуществить расчет с карты.

Напомним, Ощадбанк также может взимать по умолчанию 15 грн за один из сервисов. Речь идет о комиссии за операцию смены PIN-кода.

Ранее мы писали, что Ощадбанк просит предоставить актуальные данные банку. Там объяснили, от чего зависит периодичность соответствующего требования.