Тарифы в Ощадбанке — за что по умолчанию списывают 15 грн

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "Ощадбанк" взимает по умолчанию со счетов клиентов 15 грн за популярную услугу. Согласно внутренней тарификации, такая комиссия предусмотрена за операцию изменения PIN-кода банковских карт при определенных условиях.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию государственного банка.

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Какие действуют условия смены PIN-кода карты в Ощадбанке

По данным финучреждения, с целью защиты банковских карт от мошенников клиентам предоставлена возможность многократной смены PIN-кодов. Также такая услуга является полезной, если клиенты по каким-то причинам забыли предыдущий.

Правила банка предусматривают, что при оформлении счета гражданам предоставляется право установки соответствующего кода из произвольной комбинации из четырех цифр.

Пройти соответствующую процедуру можно любым удобным способом:

через приложение "Мобильный Ощад";

через официальный чат-бот Ощадбанка;

через POS-терминал в отделении банка;

через банкомат/информационно-платежный терминал;

через контакт-центры.

Это можно сделать через голосовую помощницу, осуществив звонок с финансового номера по контакту: 0800210800. Во время разговора необходимо:

сообщить о необходимости изменить PIN-код;

озвучить последние четыре цифры карты;

следовать следующим подсказкам.

В приложении "Мобильный Ощад" изменить код можно следующим образом:

нужно выбрать карту, где нужно изменить PIN-код;

выбрать в правом верхнем углу пункт "Настройка карты";

нажать опцию "Настройка PIN-кода";

ввести новую комбинацию цифр.

Стоимость услуги изменения кода в 2025 году

В финучреждении отмечают, что после первой установки PIN-кода карта должна активироваться и быть пригодной для использования. В дальнейшем клиенты по своему усмотрению могут выбирать срок изменения кода.

В частности, в 2025 году на соответствующую услугу распространяется особая тарификация. Если у клиентов возникла необходимость изменить PIN-код к карте — во время первой попытки комиссия не предусмотрена.

Однако, следует помнить, что за все последующие попытки банк автоматически будет списывать определенную сумму со счета. Речь идет о размере тарифа в 15 грн.

Только через приложение "Мобильный Ощад" услуга останется бесплатной.

Ранее мы писали, что некоторые клиенты Ощадбанка должны прийти в отделение банка из-за угрозы аннулирования карт. У части из них срок действия закончится с 1 июля 2025 года.

Также сообщали, что все граждане должны выполнить требование актуализации данных в Ощадбанке. Речь идет о тех, кому придет соответствующее сообщение в приложение "Ощад/24".