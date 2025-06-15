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Главная Финансы Комиссии в Ощадбанке — за что автоматически взимают по 15 грн

Комиссии в Ощадбанке — за что автоматически взимают по 15 грн

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 06:01
Тарифы в Ощадбанке — за что по умолчанию списывают 15 грн
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Какие действуют условия смены PIN-кода карты в Ощадбанке Стоимость услуги изменения кода в 2025 году

Госфинучреждение "Ощадбанк" взимает по умолчанию со счетов клиентов 15 грн за популярную услугу. Согласно внутренней тарификации, такая комиссия предусмотрена за операцию изменения PIN-кода банковских карт при определенных условиях.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию государственного банка.

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Какие действуют условия смены PIN-кода карты в Ощадбанке

По данным финучреждения, с целью защиты банковских карт от мошенников клиентам предоставлена возможность многократной смены PIN-кодов. Также такая услуга является полезной, если клиенты по каким-то причинам забыли предыдущий.

Правила банка предусматривают, что при оформлении счета гражданам предоставляется право установки соответствующего кода из произвольной комбинации из четырех цифр.

Пройти соответствующую процедуру можно любым удобным способом:

  • через приложение "Мобильный Ощад";
  • через официальный чат-бот Ощадбанка;
  • через POS-терминал в отделении банка;
  • через банкомат/информационно-платежный терминал;
  • через контакт-центры.

Это можно сделать через голосовую помощницу, осуществив звонок с финансового номера по контакту: 0800210800. Во время разговора необходимо:

  • сообщить о необходимости изменить PIN-код;
  • озвучить последние четыре цифры карты;
  • следовать следующим подсказкам.

В приложении "Мобильный Ощад" изменить код можно следующим образом:

  • нужно выбрать карту, где нужно изменить PIN-код;
  • выбрать в правом верхнем углу пункт "Настройка карты";
  • нажать опцию "Настройка PIN-кода";
  • ввести новую комбинацию цифр.

Стоимость услуги изменения кода в 2025 году

В финучреждении отмечают, что после первой установки PIN-кода карта должна активироваться и быть пригодной для использования. В дальнейшем клиенты по своему усмотрению могут выбирать срок изменения кода.

В частности, в 2025 году на соответствующую услугу распространяется особая тарификация. Если у клиентов возникла необходимость изменить PIN-код к карте — во время первой попытки комиссия не предусмотрена.

Однако, следует помнить, что за все последующие попытки банк автоматически будет списывать определенную сумму со счета. Речь идет о размере тарифа в 15 грн.

Только через приложение "Мобильный Ощад" услуга останется бесплатной.

Ранее мы писали, что некоторые клиенты Ощадбанка должны прийти в отделение банка из-за угрозы аннулирования карт. У части из них срок действия закончится с 1 июля 2025 года.

Также сообщали, что все граждане должны выполнить требование актуализации данных в Ощадбанке. Речь идет о тех, кому придет соответствующее сообщение в приложение "Ощад/24".

Ощадбанк деньги банки банковские карты комисия
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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