Ощадбанк назвал способ, как не платить комиссию за некоторые переводы

Карта Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "Ощадбанк", в зависимости от канала осуществления перевода средств, может взимать определенную комиссию даже за донаты на помощь Вооруженным силам Украины. В банке дали советы, как не переплачивать во время таких операций.

Об этом говорится на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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Взыскание комиссии Ощадбанком за переводы в поддержку ВСУ

Как отмечается в одном из сообщений, гражданин столкнулся с проблемой взыскания комиссии государственным банком за переводы в поддержку украинской армии.

Он обратился за разъяснением, почему государственная структура не предусмотрела отсутствие дополнительных взысканий в вопросе поддержки населением Вооруженных сил во время войны.

"Почему банк берет комиссию с перевода в поддержку ВСУ?", — говорится в обращении.

Какие действуют комиссии и как не переплачивать за переводы

Сотрудник главного офиса Ощадбанка сообщил, что наличие комиссии зависит от того, каким именно образом и через какой канал осуществляется перевод средств на помощь Вооруженным силам.

Так, в случае перевода средств на карты других финучреждений предусмотрено списание комиссии в соответствии с тарифами банка. По состоянию на май 2025 года она составляет 1% +5 гривен.

Украинцы, которые поддерживают финансово бойцов, могут не платить комиссию, если открыть цифровую карту. Однако предусмотрено ограничение на суммы переводов в течение месяца.

"Вы также можете открыть в приложении бесплатную цифровую карту, и переводить с нее на карты других украинских банков, в пределах 20 000 гривен в месяц без комиссии", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Ранее мы сообщали о том, что некоторые клиенты Ощадбанка рассказали о задержках в начислении соцвыплат по сравнению с другими финучреждениями. Известно, с чем связаны соответствующие неудобства.

Также писали о том, что в Ощадбанке объяснили, за какую карту не взимают комиссию "за обслуживание неактивного счета". Речь идет о традиционной сумме в 100 гривен.