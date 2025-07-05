В Ощадбанке назвали способы пополнения карт без комиссий — объяснение

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут бесплатно пополнять карточные счета. В финучреждении обнародовали сразу несколько таких вариантов зачисления средств.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Варианты пополнения карт Ощадбанка без комиссий

Для удобства клиентов Ощадбанк предлагает возможность пополнения карт путем различных вариантов:

- через терминалы финучреждения;

- через личный кабинет Ощад24/7;

- через кассу банка.

Пополнение счета в терминале банка

Клиенты финучреждения могут воспользоваться терминалом банка для пополнения счета. Соответствующее зачисление денег является оперативным и не предусматривает комиссии. Для этого необходимо:

- выбрать удобный терминал;

- вставить карту;

- ввести ПИН-код;

- выбрать пункт "Пополнить карту";

- ввести ее номер и необходимую сумму;

- внести средства в купюроприемник;

- подтвердить соответствующую процедуру.

Пополнение счета в личном кабинете Ощад 24/7

Также можно внести средства на счет Ощадбанка через онлайн-банкинг "Ощад 24/7" или мобильную версию. В частности, услуга для пенсионных карт является бесплатной. Однако банк начислит 0,1% + 2 грн комиссии за перевод на другие карты для выплат, а также 1% + 5 грн — на счета других финучреждений.

Для этого необходимо:

- войти в личный кабинет;

- выбрать пункт "Переводы между своими счетами";

- следовать дальнейшим инструкциям системы.

Пополнение счета наличными в отделении банка

Кроме того, пополнить счет наличными можно старым способом в отделении банка. За такую услугу не предусмотрена комиссия. Для этого нужно:

- посетить отделение Ощадбанка;

- дать кассиру карту для внесения денег на счет.

Пополнение карты через EasyPay, Ibox

Граждане, которые планируют пополнить карту, могут использовать терминал или приложение Ibox, EasyPay. Выбрать терминал можно благодаря интерактивной карте мобильного приложения, где необходимо:

- выбрать сервис со значком "0%";

- ввести номер банковской карты;

- внести наличные денежные средства.

Дневной лимит пополнения, который разрешается производить через NFC-считыватель для идентификации номера карты, не должен превышать 30 тыс. грн.

При использовании сервиса EasyPay.ua необходимо сделать следующие шаги:

- ввести номер карт (отправителя/получателя);

- код CVC2/CVV2;

- указать срок действия карты;

- номер телефона для подтверждения транзакции.

Однако комиссия за такое пополнение составит 1%, а лимит на сумму одного платежа — 5 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в "Ощадбанке" из-за SMS-информирования или обслуживания неактивного счета могут накапливаться долги по счетам. В финучреждении объяснили, как избежать соответствующей проблемы.

Также мы писали, что владельцы пенсионных карт Ощадбанка должны лично обратиться в отделение для замены на новые. Речь идет о тех, которым не продлили срок действия с июля 2025 года.