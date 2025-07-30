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Главная Финансы Комиссии в Ощадбанке — нужно ли платить за актуализацию данных

Комиссии в Ощадбанке — нужно ли платить за актуализацию данных

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 06:01
Актуализация данных в Ощадбанке — какой может ждать сюрприз
Банковская карта в руках. Фото: Ощадбанк

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанка" рассказали о неприятном "сюрпризе" в виде взыскания небольших сумм денег во время дистанционной актуализации данных. В финучреждении объяснили, предусмотрена ли дополнительная плата за соответствующую процедуру.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Подробнее о взыскании средств во время актуализации данных

Одна из клиенток финучреждения рассказала о проблеме, которая постигла при попытке осовременить информацию. Речь идет о взыскании 120 грн за обновление.

Это произошло через сервис дистанционной актуализации данных в приложении, которое работает в тестовом режиме.

"На моей карте Ощадбанка появилась надпись: обновить информацию. Обновила. Информация не исчезла. Обновила во второй раз. И дважды с моего счета были сняты деньги, не могу сказать точно, но, кажется, по 120 гривен за каждое обновление. Насколько мне известно, обновление должно быть бесплатным. Никаких смс я не получала...", — говорится в обращении.

Что говорят в Ощадбанке

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что правила банка предусматривают регулярное обновление данных клиентов. В то же время, никаких комиссий за соответствующую процедуру не предусмотрено. Он посоветовал уточнить соответствующую информацию с оператором, который отследит, за что именно произошло списание средств, поскольку могло быть связано с другими услугами.

"Актуализация информации, которая происходит онлайн в приложении Ощад, является бесплатной, и за это не выставляются дополнительные комиссии. Для предметной проверки информации о списании средств по вашей карте, рекомендуем позвонить с финансового номера в контакт-центр 08002108002", — говорится в сообщении.

Номер контакт-центра Ощадбанка является бесплатным для звонков в Украине, тогда как для звонков из-за рубежа необходимо использовать номер (044) 247-84-18. Тарификация будет осуществляться мобильным оператором.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Требование по актуализации данных предусмотрено стандартными банковскими правилами, в рамках которого клиент получит предупреждение о такой необходимости за 30 дней. 

В частности, обновить информацию теперь можно дистанционно в приложении Ощад24/7 следующим образом:

  • нужно открыть сообщение, поступившее в приложение;
  • перейти в раздел "Еще";
  • сверить данные, представленные ранее;
  • в случае наличия — добавить.

Ранее мы писали, что в некоторых городах клиенты Ощадбанка имеют проблемы с получением наличных через банкоматы, поскольку в ряде устройств может не быть достаточного количества денег, если речь идет о крупных суммах. В таком случае стоит сразу идти в отделение банка.

Также мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка, которые попали на крючок мошенников через фишинговые сайты или другие способы в интернете, должны немедленно сообщать в киберполицию. Там опубликовали необходимую контактную информацию.

Ощадбанк банки услуги деньги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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