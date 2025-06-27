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Главная Финансы Комиссии в Ощадбанке — из-за чего возникают долги у клиентов

Комиссии в Ощадбанке — из-за чего возникают долги у клиентов

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 06:01
В Ощадбанке объяснили, почему возникают долги по неактивному счету
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Почему возникают долги по неактивному счету Какая предусмотрена комиссия за обслуживание неактивного счета

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, почему может появляться задолженность даже на карточном счете. Взыскания возможны за обслуживание неактивного счета в случае неправильного закрытия из-за особых правил, действующих в финучреждении.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Почему возникают долги по неактивному счету

В одном из сообщений гражданин рассказал о поступлении сообщений от банка о начислении комиссий, хотя не пользуется услугами этого финучреждения более пяти лет. Он все это время считал, что счет закрыт, ведь в этом его заверил менеджер банка после написания соответствующих заявлений.

"Я правильно понимаю, что из-за того, что ваши менеджеры не закрыли мои карты и счета, хотя заверили меня, что закрыли, и теперь мне надо потратить средства и время, чтобы доехать в две области, или потратить деньги на доверенность, потому что Ощад решил мне 100 грн начислить за услуги, которыми я не пользуюсь?", — говорится в обращении.

Представитель Ощадбанка отреагировал на сообщение, отметив, что закрытие счетов можно выполнить только в отделении банка, подав соответствующее заявление, ведь через дистанционные каналы такой возможности нет. При этом закрыть счет можно не только в отделении банка, где он был открыт или в пределах области, но и в других областях при условии отсутствия долга по счету.

"Если по вашему счету есть долг, сначала ее нужно погасить, а затем подать заявление на закрытие счета. Наличие задолженности можно уточнить в отделении или по обращении в контакт-центр", — говорится в сообщении.

Задолженность могла возникнуть из-за начисления комиссии за обслуживание неактивного счета.

Какая предусмотрена комиссия за обслуживание неактивного счета

По правилам банка, погасить долг можно по реквизитам счета с другого счета или через кассу наличными независимо от области.

"Если речь идет о задолженности за обслуживание неактивного карточного счета, то она предусмотрена тарифами банка в размере 100 грн. Но если на счету нет полной суммы, списывается только остаток, в минус счет не уходит", — пояснил работник банка.

Счет в банке считается неактивным, если по нему не проводилось ни одного списания или зачисления средств (без учета списания комиссий, переводов с/на виртуальную карту). Соответствующая информация прописана в тарифах финучреждения.

Дистанционное закрытие карты в мобильном приложении не означает полное закрытие счета. Счет будет считаться закрытым в случае личного обращения клиента в банковское отделение с необходимыми документами.

Ранее мы рассказывали о том, что Ощадбанк может начислять комиссии за сообщения из-за перепродажи операторами неактивных номеров новым абонентам. Известно, как отвязать соответствующий номер.

Также сообщали о том, что в Ощадбанке прекратят обслуживать некоторые старые карты, которым несколько раз продлевали срок. Вопрос об аннулировании карт можно уточнить в контакт-центре.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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