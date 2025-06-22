Ощадбанк анулює частину карток — що треба знати про терміни дії

Банківські картки в руках. Фото: Ощадбанк у Facebook

У державній фінустанові "Ощадбанк" попередили про припинення обслуговування частини старих карток, пролонгування терміну дії яких неодноразово ухвалювали під час воєнного стану. Відомо, кому загрожує анулювання карток та що потрібно зробити.

Про це йдеться у коментарях Ощадбанку на сторінці у соцмережі Facebook.

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Що відомо про анулювання старих карток Ощадбанку

За даними державної фінустанови, наприкінці червня 2025 року добіжить термін дії банківських карток, який кілька років продовжували під час війни для зручності клієнтів. Анулюванню підлягатимуть картки, термін дії яких звершився до 24 лютого 2022 року.

Окрім того, фінустанова припинить обслуговування платіжних карток за таких умов:

на рахунках відсутні будь-які суми коштів;

за картковими рахунками не відбувались фінансові операції тривалий час.

Як діяти клієнтам старих карток

У банку підтвердили клієнтам, які пишуть на сторінці фінустанови у Facebook про отримання SMS щодо необхідності перевипуску карток, про вимогу особистого візиту до банківського відділення.

Громадянам, які не хочуть втратити доступ до рахунків, бажано звернутися до відділень банку до 1 липня поточного року для отримання нової картки.

При цьому відповідна послуга перевипуску карток неможлива у дистанційному режимі.

В Ощадбанку додали, що більш точно дізнатися про необхідність заміни карток можна через контакти фінустанови.

Для перевірки відповідної інформації клієнти можуть зателефонувати зі свого фінансового номера, прив'язаного до картки, за каналами зв'язку фінустанови:

контакт-центр — 0-800-210-800;

вебдзвінок на офіційному порталі Ощадбанку;

дзвінок, здійснений через вайбер.

Раніше ми розповідали, що деяких клієнтів Ощадбанку може чекати втрата доступу до пенсійних рахунків. У фінустанові пояснили, чи законні арешти таких рахунків у період воєнного стану.

Також повідомлялося, які проблеми можуть виникнути під час онлайн-процедури з актуалізації даних в Ощадбанку. Банк пояснив, що негаразди можливі через тестовий варіант запуску відповідної послуги.