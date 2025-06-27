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Головна Фінанси Комісії в Ощадбанку — через що виникають борги у клієнтів

Комісії в Ощадбанку — через що виникають борги у клієнтів

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 06:01
В Ощадбанку пояснили, чому виникають борги за неактивним рахунком
Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Чому виникають борги за неактивним рахунком Яка передбачена комісія за обслуговування неактивного рахунку

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, чому може з'являтися заборгованість навіть на картковому рахунку. Стягнення можливі за обслуговування неактивного рахунку у разі неправильного закриття через особливі правила, що діють у фінустанові.  

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Чому виникають борги за неактивним рахунком 

В одному з повідомлень громадянин розповів про надходження повідомлень від банку про нарахування комісій, хоча не користується послугами цієї фінустанови понад пʼять років. Він весь цей час вважав, що рахунок закритий, адже в цьому його завірив менеджер банку після написання відповідних заяв.

"Я правильно розумію, що через те, що ваші менеджери не закрили мої картки і рахунки, хоча завірили мене, що закрили, і тепер мені треба витратити кошти і час, щоб доїхати в дві області, або витрати гроші на довіреність, бо Ощад вирішив мені 100 грн нарахувати за послуги, якими я не користуюсь?", — йдеться у зверненні. 

Представник Ощадбанку відреагував на повідомлення, зазначивши, що закриття рахунків можна виконати тільки у відділенні банку, подавши відповідну заяву, адже через дистанційні канали такої можливості немає. При цьому закрити рахунок можна не лише у відділенні банку, де його було відкрито чи в межах області, в й в інших областях за умови відсутності боргу за рахунком. 

"Якщо по вашому рахунку є спочатку її потрібно погасити, а потім подати заяву на закриття рахунку. Наявність заборгованості можна уточнити у відділенні чи по звернені до контакт-центру", — йдеться у повідомленні.

Заборгованість могла виникнути через нарахування комісії за обслуговування неактивного рахунку. 

Яка передбачена комісія за обслуговування неактивного рахунку 

За правилами банку, погасити борг можна за реквізитами рахунку з іншого рахунку або через касу готівкою незалежно від області. 

"Якщо мова йде про заборгованість за обслуговування неактивного карткового рахунку, то вона передбачена тарифами банку в розмірі 100 грн. Та якщо на рахунку немає повної суми, списується лише залишок, в мінус рахунок не йде", — пояснив працівник банку.

Рахунок у банку вважається неактивним, якщо за ним не проводилося жодного списання чи зарахування коштів (без врахування списання комісій, переказів з/на віртуальну картку). Відповідна інформація прописана у тарифах фінустанови.

Дистанційне закриття картки у мобільному застосунку не означає повне закриття рахунку. Рахунок вважатиметься закритим у разі особистого звернення клієнта до банківського відділення з необхідними документами.

Раніше ми розповідали про те, що Ощадбанк може нараховувати комісії за повідомлення через перепродаж операторами неактивних номерів новим абонентам. Відомо, як відв'язати відповідний номер. 

Також повідомляли про те, що в Ощадбанку припинять обслуговувати деякі старі картки, яким кілька разів продовжували термін. Питання щодо анулювання карток можна уточнити у контакт-центрі.  

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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