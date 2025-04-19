ПриватБанк взимает за одну из услуг 100 грн — как не платить

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С некоторых клиентов государственный "ПриватБанк" взимает сумму к оплате в 100 грн. Речь идет об утвержденном тарифе за предоставление распечатанной версии международного номера банковского счета IBAN, применение которого является обязательным для финучреждений в Украине.

Об этом сообщили представители ПриватБанка на официальной странице в Facebook.

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Подробнее о комиссии за счет IBAN

Как отметила одна из клиенток, ей понадобилась распечатанная версия номера банковского счета IBAN. Женщина обратилась в отделение банка, где сообщили о стоимости соответствующей услуги в 100 грн.

Гражданка решила уточнить у представителей банка в соцсети, есть ли альтернативные варианты получить бумажную выписку без переплат.

"Подскажите, правда, что распечатать свой IBAN стоит 100 гривен? Вчера мне сказали в отделении", — говорится в обращении.



В ПриватБанке отреагировали, отметив, что есть бесплатный вариант по получению распечатанного IBAN. В финучреждении доступны два способа:

без комиссии — через мобильное приложение "Приват24" с последующей распечаткой;

с комиссией в 100 грн — в любом отделении ПриватБанка.

"Вы можете получить реквизиты с помощью Приват24 и распечатать их при необходимости — эта услуга бесплатная. В отделении банка, если вы заказываете справку с мокрой печатью — ее стоимость будет стоить 100 грн", — говорится в ответе представителя финучреждения.

Скриншот. Источник: ПриватБанк в Fb

Что нужно знать об IBAN

IBAN является международным номером банковского счёта. Он состоит из букв UA и имеет 29 символов (буквы и цифры).

Узнать IBAN своего счета можно:

В приложении "Приват24":

выбрав карту и нажав на ее изображение;

далее нужно зайти в управление картой;

нажать на "шестерню" вверху экрана;

выбрать "Реквизиты".

Также это можно сделать в терминале самообслуживания. Там нужно:

открыть в меню "Мои настройки";

"Получить реквизиты".

В банкомате несколько сложнее, где нужно:

войти в меню "Другие операции";

"Мои настройки";

"Еще настройки";

"Реквизиты для пополнения карты".

Узнать IBAN можно также по телефону службы поддержки 3700.

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке физлица-предприниматели имеют проблемы с прекращением сотрудничества. Трудности заключаются с закрытием сертификата от АЦСК.



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