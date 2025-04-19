ПриватБанк взимает за одну из услуг 100 грн — как не платить

Комиссии в ПриватБанке — за что можно не платить 100 грн
С некоторых клиентов государственный "ПриватБанк" взимает сумму к оплате в 100 грн. Речь идет об утвержденном тарифе за предоставление распечатанной версии международного номера банковского счета IBAN, применение которого является обязательным для финучреждений в Украине.
Об этом сообщили представители ПриватБанка на официальной странице в Facebook.
Подробнее о комиссии за счет IBAN
Как отметила одна из клиенток, ей понадобилась распечатанная версия номера банковского счета IBAN. Женщина обратилась в отделение банка, где сообщили о стоимости соответствующей услуги в 100 грн.
Гражданка решила уточнить у представителей банка в соцсети, есть ли альтернативные варианты получить бумажную выписку без переплат.
"Подскажите, правда, что распечатать свой IBAN стоит 100 гривен? Вчера мне сказали в отделении", — говорится в обращении.
В ПриватБанке отреагировали, отметив, что есть бесплатный вариант по получению распечатанного IBAN. В финучреждении доступны два способа:
- без комиссии — через мобильное приложение "Приват24" с последующей распечаткой;
- с комиссией в 100 грн — в любом отделении ПриватБанка.
"Вы можете получить реквизиты с помощью Приват24 и распечатать их при необходимости — эта услуга бесплатная. В отделении банка, если вы заказываете справку с мокрой печатью — ее стоимость будет стоить 100 грн", — говорится в ответе представителя финучреждения.
Что нужно знать об IBAN
IBAN является международным номером банковского счёта. Он состоит из букв UA и имеет 29 символов (буквы и цифры).
Узнать IBAN своего счета можно:
В приложении "Приват24":
- выбрав карту и нажав на ее изображение;
- далее нужно зайти в управление картой;
- нажать на "шестерню" вверху экрана;
- выбрать "Реквизиты".
Также это можно сделать в терминале самообслуживания. Там нужно:
- открыть в меню "Мои настройки";
- "Получить реквизиты".
В банкомате несколько сложнее, где нужно:
- войти в меню "Другие операции";
- "Мои настройки";
- "Еще настройки";
- "Реквизиты для пополнения карты".
Узнать IBAN можно также по телефону службы поддержки 3700.
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