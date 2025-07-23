Комиссии в ПриватБанке — за какие карты могут взимать около 2 тыс. грн за год

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут иметь дополнительные преимущества и возможности, доступные через мобильное приложение, благодаря премиальной Digital карте. Обслуживание такой карты может обходиться в около 2 тыс. грн в год, однако при определенных условиях может быть полностью бесплатным.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.

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На странице банка в соцсетях клиенты обращаются за разъяснением, какие действуют тарифы на обслуживание и другие операции премиальной Digital карты.

По информации финучреждения, речь идет о виртуальной платежной карте, которая дает ряд преимуществ и возможностей, доступных через мобильное приложение "Приват24". В частности, она позволяет делать онлайн-платежи, добавлять в Apple Pay или Google Pay, снимать наличные средства с помощью QR-кода в банкоматах и терминалах. Она не имеет физического аналога и обслуживается исключительно в цифровом формате.

Пакет Premium предусматривает предоставление:

Premium-поддержку 24/7, персонального банкира;

консьержа, который выполнит личные поручения;

более выгодные предложения по акциям и кэшбэкам.

Что касается стоимости обслуживания и операции по такой карте, то при определенных условиях некоторые услуги могут быть полностью бесплатными.

Тарифы карты Premium за обслуживание и операции по карте Premium

Согласно внутренней тарификации, ежемесячное расчетное обслуживание счета к пакету Premium (с картой Platinum) без НДС составляет 200 грн (более 2 тыс. грн в год), однако при наличии расходов от 25 тыс. грн в месяц будет полностью бесплатным.

"Рассчитывайтесь вашей картой в торговых сетях и интернете на сумму от 25 тыс. грн в месяц, и в следующем календарном месяце банк не будет взимать комиссию за премиальное обслуживание", — объясняют в банке.

Комиссия за снятие средств во всех украинских банках или банкоматах в пределах страны, а также за услугу "Наличные на кассе" (без НДС) за собственные средства — 1%, за кредитные — 3%. Размер комиссии за снятие средств в зарубежных банках или банкоматах (без НДС) составляет за собственные средства 2%, за кредитные — 3%.

Что касается комиссии по программам "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка" (без НДС), то за собственные средства не тарифицируется, за кредитные предусмотрено взыскание в 4%.

Установлено ограничение по сумме выдачи наличных в зависимости от каналов ПриватБанка:

в банкоматах — не более 20 тыс. грн в течение трех часов;

в кассе — без ограничений при условии предварительного заказа.

Предусмотрена дополнительная комиссия за снятие средств в нацвалюте с карты в кассе, без ее присутствия (по номеру) в кассе (без НДС) в 0,2%, минимально 5 грн, (Digital карта — 0 грн).

За снятие средств без карты в банкомате с помощью услуги "Операции без карты" — "Снятие наличных" без НДС составляет 2 грн, через QR-код — 0 грн.

Ранее мы писали, если клиенты ПриватБанка за рубежом потеряли доступ к приложению, то есть несколько вариантов, как действовать в таких случаях. Доступны несколько каналов связи с оператором.

Также сообщали, что в ПриватБанке предусмотрены дифференцированные тарифы на снятие наличных средств через банкоматы. Размер комиссии существенно отличается, поскольку связан с тем, идет речь о кредитных или собственных деньгах.