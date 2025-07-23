Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Комиссии в ПриватБанке — какие карты обходятся в 2 тыс. грн

Комиссии в ПриватБанке — какие карты обходятся в 2 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 07:01
Комиссии в ПриватБанке — за какие карты могут взимать около 2 тыс. грн за год
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут иметь дополнительные преимущества и возможности, доступные через мобильное приложение, благодаря премиальной Digital карте. Обслуживание такой карты может обходиться в около 2 тыс. грн в год, однако при определенных условиях может быть полностью бесплатным.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.

Реклама
Читайте также:

Что нужно знать о премиальной Digital карте

На странице банка в соцсетях клиенты обращаются за разъяснением, какие действуют тарифы на обслуживание и другие операции премиальной Digital карты.

По информации финучреждения, речь идет о виртуальной платежной карте, которая дает ряд преимуществ и возможностей, доступных через мобильное приложение "Приват24". В частности, она позволяет делать онлайн-платежи, добавлять в Apple Pay или Google Pay, снимать наличные средства с помощью QR-кода в банкоматах и терминалах. Она не имеет физического аналога и обслуживается исключительно в цифровом формате.

Пакет Premium предусматривает предоставление:

  • Premium-поддержку 24/7, персонального банкира;
  • консьержа, который выполнит личные поручения;
  • более выгодные предложения по акциям и кэшбэкам.

Что касается стоимости обслуживания и операции по такой карте, то при определенных условиях некоторые услуги могут быть полностью бесплатными.

Тарифы карты Premium за обслуживание и операции по карте Premium

Согласно внутренней тарификации, ежемесячное расчетное обслуживание счета к пакету Premium (с картой Platinum) без НДС составляет 200 грн (более 2 тыс. грн в год), однако при наличии расходов от 25 тыс. грн в месяц будет полностью бесплатным.

"Рассчитывайтесь вашей картой в торговых сетях и интернете на сумму от 25 тыс. грн в месяц, и в следующем календарном месяце банк не будет взимать комиссию за премиальное обслуживание", — объясняют в банке.

Комиссия за снятие средств во всех украинских банках или банкоматах в пределах страны, а также за услугу "Наличные на кассе" (без НДС) за собственные средства — 1%, за кредитные — 3%. Размер комиссии за снятие средств в зарубежных банках или банкоматах (без НДС) составляет за собственные средства 2%, за кредитные — 3%.

Что касается комиссии по программам "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка" (без НДС), то за собственные средства не тарифицируется, за кредитные предусмотрено взыскание в 4%.

Установлено ограничение по сумме выдачи наличных в зависимости от каналов ПриватБанка:

  • в банкоматах — не более 20 тыс. грн в течение трех часов;
  • в кассе — без ограничений при условии предварительного заказа.

Предусмотрена дополнительная комиссия за снятие средств в нацвалюте с карты в кассе, без ее присутствия (по номеру) в кассе (без НДС) в 0,2%, минимально 5 грн, (Digital карта — 0 грн).

За снятие средств без карты в банкомате с помощью услуги "Операции без карты" — "Снятие наличных" без НДС составляет 2 грн, через QR-код — 0 грн.

Ранее мы писали, если клиенты ПриватБанка за рубежом потеряли доступ к приложению, то есть несколько вариантов, как действовать в таких случаях. Доступны несколько каналов связи с оператором.

Также сообщали, что в ПриватБанке предусмотрены дифференцированные тарифы на снятие наличных средств через банкоматы. Размер комиссии существенно отличается, поскольку связан с тем, идет речь о кредитных или собственных деньгах.

ПриватБанк банки банковские карты банковские счета комисия
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации