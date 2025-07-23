Комісії у ПриватБанку — за які картки можуть стягувати близько 2 тис. грн за рік

Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть мати додаткові переваги та можливості, доступні через мобільний додаток, завдяки преміальній Digital картці. Обслуговування такої картки може обходитися у близько 2 тис. грн за рік, однак за певних умов може бути повністю безкоштовним.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

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На сторінці банку у соцмережах клієнти звертаються за роз'ясненням, які діють тарифи на обслуговування та інші операції преміальної Digital картки.

За інформацією фінустанови, йдеться про віртуальну платіжну картку, що дає низку переваг та можливостей, доступні через мобільний застосунок "Приват24". Зокрема, вона дозволяє робити онлайн-платежі, додавати до Apple Pay чи Google Pay, знімати готівкові кошти за допомогою QR-коду в банкоматах та терміналах. Вона не має фізичного аналога і обслуговується виключно в цифровому форматі.

Пакет Premium передбачає надання:

Premium-підтримку 24/7, персонального банкіра;

консьєржа, що виконає особисті доручення;

більш вигідні пропозиції щодо акцій та кешбеків.

Щодо вартості обслуговування та операції за такою карткою, то за певних умов деякі послуги можуть бути повністю безкоштовними.

Тарифи картки Premium за обслуговування та операції

Згідно з внутрішньою тарифікацією, щомісячне розрахункове обслуговування рахунку до пакета Premium (із карткою Platinum) без ПДВ становить 200 грн (понад 2 тис. грн за рік), проте за наявності витрат від 25 тис. грн за місяць буде повністю безплатним.

"Розраховуйтеся вашою карткою в торгівельних мережах та інтернеті на суму від 25 тис. грн на місяць, і наступного календарного місяця банк не стягуватиме комісію за преміальне обслуговування", — пояснюють у банку.

Комісія за зняття коштів у всіх українських банках чи банкоматах у межах країни, а також за послугу "Готівка на касі" (без ПДВ) за власні кошти — 1%, за кредитні — 3%. Розмір комісії за зняття коштів у закордонних банках чи банкоматах (без ПДВ) становить за власні кошти 2%, за кредитні — 3%.

Щодо комісії за програмами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка" (без ПДВ), то за власні кошти не тарифікується, за кредитні передбачене стягнення у 4%.

Встановлене обмеження за сумою видачі готівки залежно від каналів ПриватБанку:

у банкоматах — не більше ніж 20 тис. грн протягом трьох годин;

у касі — без обмежень за умови попереднього замовлення.

Передбачена додаткова комісія за зняття коштів у нацвалюті з картки в касі, без її присутності (за номером) у касі (без ПДВ) у 0,2%, мінімально 5 грн,(Digital картка — 0 грн).

За зняття коштів без картки в банкоматі за допомогою послуги "Операції без картки" — "Зняття готівки" без ПДВ становить 2 грн, через QR-код — 0 грн.

Раніше ми писали, якщо клієнти ПриватБанку за кордоном втратили доступ до застосунку, то є кілька варіантів, як діяти у таких випадках. Доступні кілька каналів зв’язку з оператором.

Також повідомляли, що в ПриватБанку передбачені диференційовані тарифи на зняття готівкових коштів через банкомати. Розмір комісії суттєво різниться, оскільки прив'язаний до того, йдеться про кредитні чи власні гроші.