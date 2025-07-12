Движение средств на счетах в ПриватБанке — какие действуют тарифы на уведомления

Приложение Приват24 на мобильном устройстве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали о стоимости различных типов сообщений о движении средств по карточному счету. Также уточнили, можно ли перейти на другой вид уведомлений или отказаться от услуги.



Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на информацию госбанка.

Тарифы за уведомления об операциях по счету в ПриватБанке

С вопросом, какие действуют комиссии на способы оповещения о движении средств по карточному счету, обращаются клиенты к банку в соцсетях. Речь идет о сообщениях, информирующих о зачислении средств, снятии наличных и о безналичных расчетах.

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Как сообщили в финучреждении, клиентам представлено на выбор несколько вариантов такого оповещения в ПриватБанке, в частности, клиенты имеют право самостоятельно выбрать наиболее удачный из них.

В целом предусмотрено поступление сообщений от ПриватБанка по следующим каналам:

через приложение "Приват24";

через Telegram-бот;

на E-mail;

через SMS;

через услугу "Все SMS".

В ПриватБанке отметили, что тарифы обнародованы на официальном сайте. Они различаются в зависимости от способа поступления.

В частности, все сообщения, которые поступают через "Приват24", Telegram-бот, E-mail, являются бесплатными для всех клиентов.

В то же время за SMS-сообщения для всех клиентов, в частности получателей пенсионных выплат, установлена ежемесячная комиссия. Однако это не касается Premium-клиентов.

Услугу "Все SMS" стоит подключить, когда нет возможности пользоваться смартфоном или есть угроза пропадания интернета. Клиенты будут получать SMS по всем карточным операциям со средствами: снятие наличных, поступления, безналичные расчеты. Стоит такой сервис 39 грн в месяц. Тариф неизменен уже два года.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Можно ли отказаться от услуги и как изменить канал оповещения

Что касается возможности отключить услугу, то она не предусмотрена. Клиент может отказаться только от рекламных сообщений: акций, продуктов и услуг банка, партнерства.

Чтобы отказаться от рекламных сообщений, нужно позвонить по номеру 3700. Также можно обратиться в чат "Помощь Онлайн" на портале банка или в приложении "Приват24".

В то же время, клиенты имеют право изменить канал информирования. Это можно сделать через мобильное приложение или веб-версию "Приват24".

Ранее мы писали, что некоторые граждане выбирают как варианты оплаты коммунальных услуг сервисы ПриватБанка. В финучреждении рассказали, какие действуют комиссии за такие платежи в этом году.

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