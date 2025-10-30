Відео
Україна
Комісія за поповнення рахунку — як не переплачувати у ПриватБанку

Дата публікації: 30 жовтня 2025 07:01
Оновлено: 15:35
У ПриватБанку розповіли, як не переплачувати під час поповнення рахунку
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли, які передбачені тарифи на поповнення рахунку через доступні варіанти. Клієнтам назвали найбільш бюджетні способи здійснення відповідної операції.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови у соцмережі Facebook.

Високі комісії за поповнення рахунків у ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень на сторінці банку у соцмережі, клієнтам деякі варіанти здійснення поповнення рахунків здаються зависокими. Громадянка розповіла, що, зокрема, йдеться про виконання такої операції через термінал банку на карту. 

"Навіть якщо з приватівського терміналу гроші перевести на ПриватБанк — 70 грн з тисячі?", — навела свій приклад клієнтка. 

Пояснення працівників банку, як не переплачувати

Як пояснили у державній фінустанові, згідно з тарифними правилами, комісії за поповнення рахунків можуть бути різними й залежать від типу фінансової операції. Зокрема, передбачені більш бюджетні варіанти.

Нині діють наступні тарифи на здійснення поповнень:

  1. Для карт ПриватБанку передбачений акційний тариф — 0,2% від суми, мінімум 2 грн. 
  2. Якщо поповнення відбувається без присутності картки (за номером), комісія дорівнює 0,5%, мінімум 5 грн. 
  3. Для карт інших банків — 2%, мінімум 5 грн. 

"Додатково може стягуватися карткова комісія залежно від типу картки. Детальні тарифи можна уточнити на сайті ПриватБанку. Якщо потрібна допомога, звертайтеся!", — йдеться у повідомленні представника банку.

ПриватБанк
Скриншот звернення. Джерело: ПриватБанк у Fb

Раніше ми писали, що в ПриватБанку готуються оновити правила надання деяких послуг з нового року. Частина сервісів стане платною для клієнтів. 

Ще ми розповідали, що в ПриватБанку повідомили про рівень загроз для рахунків у разі втрати смартфона з "Приват24". Там уточнили також, що необхідно робити у таких випадках. 

ПриватБанк банки банківські карти гроші банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
