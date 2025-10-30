У ПриватБанку розповіли, як не переплачувати під час поповнення рахунку

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли, які передбачені тарифи на поповнення рахунку через доступні варіанти. Клієнтам назвали найбільш бюджетні способи здійснення відповідної операції.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови у соцмережі Facebook.

Високі комісії за поповнення рахунків у ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень на сторінці банку у соцмережі, клієнтам деякі варіанти здійснення поповнення рахунків здаються зависокими. Громадянка розповіла, що, зокрема, йдеться про виконання такої операції через термінал банку на карту.

"Навіть якщо з приватівського терміналу гроші перевести на ПриватБанк — 70 грн з тисячі?", — навела свій приклад клієнтка.

Пояснення працівників банку, як не переплачувати

Як пояснили у державній фінустанові, згідно з тарифними правилами, комісії за поповнення рахунків можуть бути різними й залежать від типу фінансової операції. Зокрема, передбачені більш бюджетні варіанти.

Нині діють наступні тарифи на здійснення поповнень:

Для карт ПриватБанку передбачений акційний тариф — 0,2% від суми, мінімум 2 грн. Якщо поповнення відбувається без присутності картки (за номером), комісія дорівнює 0,5%, мінімум 5 грн. Для карт інших банків — 2%, мінімум 5 грн.

"Додатково може стягуватися карткова комісія залежно від типу картки. Детальні тарифи можна уточнити на сайті ПриватБанку. Якщо потрібна допомога, звертайтеся!", — йдеться у повідомленні представника банку.

Скриншот звернення. Джерело: ПриватБанк у Fb

