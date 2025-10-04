В Ощадбанку розповіли, за що стягують комісію у 100 грн та як уникнути сплати

Карта та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" мають закрити карткові рахунки у разі їх невикористання, адже за відсутність руху коштів передбачена спеціальна комісія. Відомо, який розмір стягнення та правила закриття діють у 2025 році.

Правила стягнення комісії за неактивним рахунком в Ощадбанку

За даними Ощадбанку, згідно з тарифною політикою фінустанови, передбачена комісія за обслуговування неактивного рахунку.

Її стягують виключно за таких умов:

За відсутності здійснення будь-яких фінансових операцій карткою протягом року; У разі неправильного закриття карткового рахунку.

Розмір комісії та як уникнути стягнення

За словами представників Ощадбанку, громадяни можуть уникнути сплати комісії за обслуговування неактивного рахунку, якщо виконають за рік найпростіші фінансові операції, зокрема, розрахувавшись на касах магазинів, поповнивши рахунок чи переказавши мінімальну суму грошей. У такому разі система не сприйматиме рахунок як неактивний і, відповідно, не списуватиме комісію.

Якщо ж це не зробити, варто закрити рахунок. Це можна зробити виключно у відділенні банку, подавши відповідну заяву. Дистанційно закрити картку неможливо. При цьому звертатися бажано у те відділення банку, де було відкрито рахунок або в межах області.

Згідно з правилами банку, якщо виникла заборгованість, то її спочатку потрібно погасити за реквізитами з іншого рахунку або готівкою через касу (незалежно від регіону). Наявність боргу можна уточнити у відділенні чи в контакт-центрі.

Щодо розміру комісії, то йдеться про затверджену фіксовану суму.

"Якщо мова йде про заборгованість за обслуговування неактивного карткового рахунку, то вона передбачена тарифами банку в розмірі 100 грн. Та якщо на рахунку немає повної суми, списується лише залишок, в мінус рахунок не йде", — йдеться у поясненні працівника банку у соцмережі Facebook.

