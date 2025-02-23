В Ощадбанке объяснили, за что могут взимать комиссию в 1,5 тыс. грн

Карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" объяснили, какой счет выгоднее всего открыть для зачисления бюджетных средств. В банке уточнили, от чего зависит размер комиссий.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

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Списание комиссий за финоперации в Ощадбанке

Как известно, банк может списывать немалые комиссии за финансовые операции по счетам. Так, в каждом финучреждении существуют правила, от которых зависит фиксированный размер оплаты.

В связи с этим гражданка обратилась в государственное банковское учреждение за разъяснением, какая из карт самая выгодная, если речь идет о зачислении бюджетных средств и дальнейшего их использования.

"Подскажите, пожалуйста, какой счет нужно открыть (какую карту), чтобы получить бюджетные средства", — говорится в обращении.

Какой счет самый выгодный в Ощадбанке

Как отметили в компании, будет ли выгоден счет в Ощадбанке зависит от того, каким образом будет осуществляться операция по зачислению средств. Так, в частности:

если операция будет выполняться наличными через учреждение банка по реквизитам карточного счета — 1% от суммы;

если же платеж будет выполняться по реквизитам счета, как оплата товаров или услуг — 1% от суммы, однако не менее 40 грн и не более 1,5 тыс. грн.

Проконсультироваться по вопросам открытия счета можно:

по номеру контакт-центра банка 0800-210-800;

оставив заявку на сайте, после чего сотрудник перезвонит.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке уточнили, кому может грозить ограничение доступа к счетам клиентов. Также объяснили действия для таких случаев.

Еще сообщали, что делать украинским беженцам, если закончился срок действия карт. Представители банка объяснили, что клиенты могут рассчитываться старыми картами даже за границей.