Ощадбанк взимает 120 грн комиссии за популярную услугу — как отключить

Деньги и карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного "Ощадбанка" рассказал о возникновении на заблокированной карте задолженности: финучреждение выставило счет за платный сервис смс-информирования. Представители банка дали рекомендации, как отказаться от соответствующей услуги.

Об этом сообщается на странице банка в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Долги за услугу по смс-информированию в Ощадбанке

Как пояснил клиент финучреждения, на заблокированной карте возник долг, он несколько раз обращался в онлайн-поддержку, чтобы выяснить причину его появления.

После нескольких попыток получил объяснение, что речь идет о списании средств за сервис оповещения, подключенный по умолчанию.

"Оказалось, что эта мизерная задолженность в 15 гривен начислена за смс-информирование, которое было подключено без моего согласия еще при получении карты! Как такое возможно, чтобы на заблокированной карте продолжали начисляться средства за услугу, которой я объективно не могу пользоваться?...", — говорится в обращении.

Гражданин отметил, что попытка отключить услугу снова обернулась длительным ожиданием. Факт отключения сервиса не отменил необходимость оплаты за предыдущий период.

Украинец отметил, что сама процедура закрытия счета не клиентоориентирована, ведь для этого необходимо лично посещать отделение Ощадбанка. Возможность это сделать онлайн — отсутствует.

Что говорят в Ощадбанке

Представители Ощадбанка отреагировали на обращение, отметив, что пока возможности дистанционного закрытия услуги смс-информирования и закрытия счета нет.

Для этого клиенты должны посетить отделение финучреждения и подать соответствующее заявление.

"Что касается закрытия счетов, то да, сейчас для закрытия счетов клиенту нужно обращаться в отделение банка и подавать письменное заявление на закрытие. В то же время, должен сообщить, что банк работает над альтернативными вариантами закрытия без обращения в отделение и как только такая возможность появится, мы проинформируем клиентов", — пояснил работник банка.

Наличие подключенной услуги смс, действительно, не является обязательным. Граждане могут ее отключить, взамен подключив бесплатные пуш-сообщения в Telegram и Viber.

Само смс-информирование платное — услуга ежемесячно обходится в 10 грн, то есть в 120 грн в год.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Напомним, в Ощадбанке рассказали о поступлении чужих SMS-сообщений. Такое может произойти из-за повторной продажи абонентам мобильными операторами неактивных номеров.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ощадбанке изменили правила денежных переводов. Теперь лимит на переводы с подтверждением через SMS-сообщение составляет 1 тыс. грн.