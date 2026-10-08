Имущество должника было продано на аукционе: кому из кредиторов выплатят деньги

Женщина кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

Если человек не возвращает долг, взыскать деньги можно в рамках исполнительного производства, в частности за счет продажи его имущества. Однако ситуация усложняется, если денег от реализации активов недостаточно для всех кредиторов. Верховный Суд должен определить, может ли судебный арест имущества повлиять на то, кто получит средства первым.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Вернут ли вам деньги, если у должника продали имущество

Сам факт продажи квартиры, автомобиля или другого имущества должника еще не означает, что каждый кредитор сразу получит свою задолженность.

На одно имущество могут претендовать несколько взыскателей. Если после продажи получили, например, 300 тысяч гривен, а общая сумма долгов перед несколькими людьми составляет 700 тысяч гривен, всем по 100% от причитающегося не хватит.

В такой ситуации деньги распределяются по правилам исполнительного производства.

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Закон предусматривает очередность удовлетворения требований взыскателей. То есть наличие решения суда в вашу пользу не всегда означает, что именно вы первыми получите деньги от продажи имущества.

Кому могут выплатить деньги раньше

Когда взысканной с должника суммы недостаточно для всех требований, важным становится их статус и очередность.

В частности, закон предусматривает отдельную очередность для различных категорий требований. Среди них — требования, обеспеченные залогом, алименты, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, трудовые требования и другие требования, предусмотренные законом.

Поэтому если вам должны, например, 200 тысяч гривен, нельзя автоматически рассчитывать, что именно эти 200 тысяч поступят после продажи имущества должника.

Сначала учитываются требования, имеющие более высокую очередность.

Что меняет арест имущества

Именно вокруг этого вопроса возникло судебное дело, о котором сообщила Судебно-юридическая газета.

В деле имущество должника было продано, однако полученных денег не хватило, чтобы удовлетворить требования всех взыскателей. Один из взыскателей настаивает на том, что имущество ранее было арестовано судом.

Теперь Большая палата Верховного суда должна решить, может ли такой судебный арест дать взыскателю преимущество при получении денег.

Для человека, которому должны деньги, это имеет вполне практическое значение: если у должника есть несколько кредиторов, вопрос может заключаться не только в том, продадут ли его имущество, но и в том, кто получит деньги от этой продажи.

Если вам должны 200 тысяч гривен

Представим, что суд обязал должника вернуть вам 200 тысяч гривен.

При этом у него есть имущество, которое продали за 350 тысяч гривен. Но кроме вас есть еще несколько взыскателей, которым он в общей сложности должен еще 500 тысяч гривен.

В такой ситуации 350 тысяч нельзя просто разделить между всеми поровну.

Сначала определяют, какие требования имеют приоритет по закону. И только после этого распределяют средства.

То есть даже если ваше судебное решение уже вступило в силу, это не гарантирует, что вы получите всю сумму долга именно из проданного имущества.

Что следует проверить взыскателю

Если должник не возвращает деньги, а дело уже находится на стадии исполнения, для взыскателя важно контролировать не только факт продажи имущества.

Стоит выяснить:

есть ли в отношении должника другие исполнительные производства;

сколько взыскателей претендуют на его имущество;

какое именно имущество передано на реализацию;

за какую сумму его продали;

достаточно ли полученных средств для погашения всех требований;

к какой очереди относится ваше требование.

Это позволяет понять, есть ли реальный шанс получить всю сумму долга или средств от продажи имущества может хватить лишь на часть требований.

Почему решение Верховного Суда важно для кредиторов

В данном деле речь идет не просто о техническом вопросе, касающемся ареста имущества. От ответа суда будет зависеть подход к ситуациям, когда на деньги от продажи одного актива претендуют несколько взыскателей.

Пока Большая Палата Верховного Суда не определила окончательную позицию по спорному вопросу, сам факт наложения судебного ареста не стоит трактовать как гарантированное право получить деньги первым.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам при определенных условиях могут полностью списать кредит за уничтоженное в результате войны жилье. Речь идет о случаях, когда имущество являлось залогом по кредиту и соответствовало другим требованиям законодательства. При соблюдении условий заемщику больше не нужно погашать такой долг.

Также Новини.LIVE сообщали, что отдельные военнослужащие могут не платить проценты по кредиту и требовать перерасчета задолженности. В предусмотренных законом случаях уже уплаченные проценты могут быть зачтены в счет погашения основного долга. Если кредитор отказывается провести перерасчет, свое право можно защищать в суде.